ABD Başkanı Biden, Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum ithalatını yasakladı Biden, Rusya'dan uranyum ithalatını yasaklayan karara imza attı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, enerji konusunda Rusya'ya bağımlılığın azaltılacağı belirtildi.

AA

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum ithalatını yasakladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Sullivan, imzalanan yasa tasarısıyla ABD'nin nükleer sektördeki liderliğini yeniden tesis ettiğini vurguladı.

Rusya'ya bağımlılığı azaltacaklar

ABD'nin sivil nükleer enerji konusunda Rusya'ya bağımlılığını azaltarak, enerji ve ekonomik güvenliğini güçlendirecek tarihi bir dizi eylemi yasalaştırdığını aktaran Sullivan, bu yasanın, ABD'nin enerji sektörünün gelecek nesiller için güvence altına alınmasına yardımcı olacağını kaydetti.

"ABD'de zenginleştirme kapasitemiz hızlanacak"

Sullivan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Biden'ın talebi üzerine ABD Kongresi'nin kısa süre önce tahsis ettiği 2,72 milyar dolarlık federal fonun da yardımıyla ABD'de zenginleştirme kapasitemiz hızlanacak ve nükleer sektörümüzde uzun vadeli büyümeye kararlı olduğumuz yönünde sanayiye net bir mesaj gönderecek.

90 günlük süre var

Tasarı yasalaştıktan 90 gün sonra, Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum ithalatı yasak olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)