ABD Başkanı Biden'dan 20 bin ölüme tek kelimelik yanıt: Trajik İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen on binlerce siville ilgili konuşan Biden, kendisine yöneltilen soruyu geçiştirdi.

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AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in saldırılar düzenlediği ve enkaza çevrilen Gazze ile ilgili konuştu.

Biden'a, gazeteciler tarafından esir takası ve binlerce sivil ölümle ilgili ne düşündüğü soruldu.

"Takas anlaşmasını zorluyoruz"

"Yakın zamanda esir takası bekliyor muyuz?" sorusuna Biden, önce "Evet" dedi, ardından "Bir dakika, nerede?" şeklinde karşılık verdi.

Hamas ile İsrail arasında bir takas anlaşması için çaba harcadıklarını belirten Biden, "Bu aşamada bir beklenti yok ama zorluyoruz." ifadesini kullandı.

20 bin ölüm yanıtı: Trajik

Biden'ın Gazze'deki sivil ölümlerle ilgili yöneltilen soruya verdiği yanıt ise tepki çekti.

ABD Başkanı, "Gazze'de 20 bin ölüme ne dersiniz? Bu sayıya bugün ulaşıldı." sorusuna "Trajik" demekle yetindi.

Biden'ın 'umursamaz' tavrı

Joe Biden'ın yanıtı, sosyal medyada gündem oldu. Gazze'de yaşayan her 100 kişiden 1'inin İsrail tarafından 2 aydan biraz uzun bir süre içinde öldürülmesi karşısında Biden'ın "umursamaz" bir tavır sergilediği belirtildi.

İsrail'in kanlı saldırılarının bilançosu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin 600’den fazla kişi de yaralandı.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 137’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 469 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Karşılıklı esir takası

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.