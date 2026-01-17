Donald Trump: Hamaney hasta bir adam

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da protestolar...

Geçtiğimiz 28 Aralık’ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet aleyhine protestolara dönüşen kitlesel gösterilerin yankıları sürerken ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), protestoların güncel bilançosunu açıkladı.

HRA’nın paylaştığı verilere göre; gösteriler sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 90’a yükseldi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Politico'ya verdiği röportajda ülkede yaşananlara ilişkin konuştu.

HAMANEY'İ SUÇLADI

Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i ülkeyi yıkıma sürüklemek ve aşırı şiddet kullanmakla suçladı.

Trump, Hamaney'in ülkeyi ayakta tutmak için binlerce insanı öldürmek yerine, ABD gibi doğru şekilde yönetmeye odaklanması gerektiğini belirtti.

"HASTA BİR ADAM"

Daha önce protestolara kurumları ele geçirmesini söyleyen Trump, "Hamaney hasta bir adam, ülkesini düzgün yönetmeli ve insanları öldürmeyi bırakmalı.

Ülkesi, dünyanın yaşanabilecek en kötü yeri. İran'da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi." dedi.

"LİDERLİK SAYGI GEREKTİRİR, KORKU VE ÖLÜM DEĞİL"

Dini liderin ülkeyi korkuyla yönettiğini söyleyen Başkan Trump, "Hamaney'in bir ülkenin lideri olarak suçlu olduğu şey, ülkeyi tamamen yıkıma sürüklemesi ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde şiddet kullanmasıdır.

Ülkeyi ayakta tutabilmek için, yönetimin kontrolü sağlamak adına binlerce insanı öldürmek yerine, ABD’de benim yaptığım gibi ülkeyi doğru şekilde yönetmeye odaklanması gerekir. Liderlik saygı gerektirir, korku ve ölüm değil." ifadelerini kullandı.