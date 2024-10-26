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Haber Merkezi

ABD Başkanı Joe Biden, son dönemde sıkça yaşadığı gaflara bir yenisini daha ekledi.

DURAKSADI, CÜMLESİNİ TAMAMLAYAMADI

Günlük basın toplantılarından birinde, konuşmasını sürdürürken aniden duraksayan Biden, cümlesini tamamlayamayarak bir an sessizlik yaşadı.

Yaşadığı bu kısa duraksamanın ardından, durumu fark eden Biden, "Bir sorunum yok" diyerek toparlanmaya çalıştı.

Yaşanan bu olay, Biden'ın sağlığına dair süregelen tartışmaları yeniden alevlendirdi.

BIDEN'IN TARTIŞILAN GAFLARI

Yaşı itibarıyla birçok tartışmaya konu olan Biden, göreve geldiğinden bu yana gafları ve beklenmedik davranışlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Daha önce bir konuşma sırasında sahneden inerken düşmesi ve aniden yönünü şaşırdığı görüntüleri hatırlanan Biden, bu gibi anlar nedeniyle kamuoyunda yaşına dair endişeleri de beraberinde getiriyor.