Pezeşkiyan: Hamaney’e saldırı, İran halkına savaş ilanıdır

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin İran’a yönelik politikalarına ve yaptırımlarına sert sözlerle tepki gösterdi. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Pezeşkiyan, uzun süredir devam eden yaptırımların İran halkının yaşamını doğrudan etkilediğini belirtti.

Pezeşkiyan, İran’da yaşanan ekonomik zorlukların temel nedenlerinden birinin ABD ve müttefiklerinin uyguladığı yaptırımlar olduğunu ifade ederek, bu politikaları “insanlık dışı” olarak nitelendirdi.

"LİDERİMİZE YÖNELİK SALDIRI, HALKIMIZA YÖNELİKTİR"

İran Cumhurbaşkanı, ülke lideri Ali Hamaney’e yönelik herhangi bir saldırının ciddi sonuçlar doğuracağını vurgulayarak, “Liderimize yönelik bir saldırı, İran halkıyla topyekûn savaş anlamına gelir.” ifadelerini kullandı.

HAMANEY'DEN "HAKARET" UYARISI

Öte yandan İran lideri Ali Hamaney, bir gün önce başkent Tahran’da yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve üst düzey devlet yetkililerine yönelik hakaretlere izin verilmeyeceğini belirtti. Hamaney, “Böylesine hassas bir dönemde Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililere yönelik hakaretleri nerede olursa olsun kabul etmiyorum ve bunu açıkça yasaklıyorum.” dedi.