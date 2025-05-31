ABD Başkanı Donald Trump: Gazze'de ateşkes anlaşmasına çok yaklaşıldı

DHA

Gazze'de barış umutları yeniden filizleniyor...

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinde sona yaklaşıldığını duyurdu.

Beyaz Saray'daki açıklamasında, anlaşmanın bugün ya da yarın netleşebileceğini belirtti.

"ANLAŞMAYA ÇOK YAKLAŞTILAR"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen Elon Musk'a veda töreninde Gazze'deki ateşkes süreci ile ilgili açıklama yaptı.

İsrail'in onayladığı ve Hamas'ın cevabının beklendiği belirtilen ateşkes anlaşması hakkında Trump, "Gazze konusunda bir anlaşmaya çok yaklaştılar. Bunun sonucunu bugün içinde ya da yarın size bildireceğiz. Bunun için bir şansımız var." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, İran ile nükleer anlaşmanın 'çok uzak olmayan bir gelecekte' gerçekleşebileceği kaydetti.

ATEŞKES MÜZAKERELERİ SÜRECİ

15 Ocak 2025'te ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda üç aşamalı bir anlaşma sağlandı ve 19 Ocak'ta yürürlüğe girdi.

İlk aşamada Hamas 33 rehineyi serbest bıraktı, İsrail yüzlerce Filistinli mahkumu serbest bıraktı ve Gazze'ye günlük 600 kamyon yardım ulaştı.

İsrail, Netzarim Koridoru'ndan çekildi ancak Philadelphi'de kaldı.

1 Mart'ta Hamas'ın ateşkes uzatma teklifini reddetmesi ve İsrail'in ablukayı başlatması üzerine, 18 Mart'ta İsrail'in hava saldırılarıyla ateşkes çöktü.

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI BAŞLAYACAK

Şu anda Katar'da yeni bir ateşkes turu için görüşmeler sürüyor.

İkinci aşamada kalan rehinelerin teslimi ve kalıcı ateşkes görüşmeleri yapılacak, üçüncü aşamada ise Gazze'nin yeniden inşası başlayacak.

Ancak İsrail'in tam çekilme konusundaki katı tutumu ve Hamas'ın yüksek profilli mahkum talepleri anlaşmayı zorlaştırıyor.