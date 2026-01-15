İran: Erfan Soltani’ye de ölüm cezası verilmeyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da hükümet karşıtı protestolar hızla devam ederken tutuklanan kişi sayısının 18 bin 470 olduğu açıklanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığının Farsça dilindeki X hesabından yapılan açıklamada, protestolara katılan 26 yaşındaki Erfan Soltani adlı gencin idam cezasına çarptırıldığı aktarılmıştı.

İDAM CEZASI VERİLMEYECEK

İran basını, İran Yargı Erki açıklamasına dayandırdığı haberinde Erfan Soltani’ye idam cezası verilmeyeceğini açıkladığını yazdı.

KOMPLO VE PROPAGANDA SUÇLARI

Açıklamada, ülkenin Kerec şehrindeki merkez hapishanesinde tutulan Soltani’nin "ülkenin iç güvenliğine karşı komplo kurmak ve rejime karşı propaganda faaliyetlerinde bulunmak" suçlamasıyla yargılandığını, ancak bu suçlamaların mahkeme tarafından doğrulanması durumunda da ölüm cezasının uygulanmayacağı kaydedildi.

"ÖLÜM CEZASINA ÇARPTIRILAN İLK PROTESTOCU"

Erfan Soltani, 10 Mart’ta İran polisi tarafından gözaltına alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Erfan, ölüm cezasına çarptırılan ilk protestocu, ancak sonuncu olmayacak." ifadeleri kullanılarak gösterilerde 10 binden fazla İranlının tutuklandığı kaydedilmişti.