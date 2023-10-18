ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gidiyor Pentagon'un İsrail'e destek açıklamasının ardından ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gitmek üzere yola çıktı. Filistin, Ürdün ve Mısır ise İsrail'in Gazze'de hastane bombalaması sonrası Biden ile olan görüşmeleri iptal etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com İsrail, Gazze'de hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmayı sürdürüyor. Son olarak İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Tüm dünyadan alçak saldırıya tepki yağarken ABD ise İsrail'e desteğini sürdürüyor. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) destek açıklamasının ardından ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gitmek üzere yola çıktı. Dörtlü zirve iptal İsrail'in saldırısı sonrası Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Joe Biden, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi arasında yapılması planlanan dörtlü zirve ise iptal edildi. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin çarşamba günü Amman'da yapılması planlanan dörtlü zirvenin iptaline karar verdiğini belirtti. Safedi, şu ifadeleri kullandı: Zirve yapılacaksa bundan tek sonucun çıkmasını istiyoruz. O da savaşın sonlandırılması, Filistinlilerin insanlığına saygı ve gerekli yardımların ulaştırılması. Safedi, bu katliamın durmasını istediklerini ve kardeş Filistin halkına desteği sürdüreceklerini vurguladı. İsrail'in Gazze'de hastaneyi bombalaması sonucu yüzlerce kişi can verdi Pentagon, İsrail'e tam desteklerini yineledi