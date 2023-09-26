ABD Başkanı Joe Biden uçaktan inerken düşme tehlikesi atlattı Daha önce çoğu kez düşmeleri, uyuyakalması ve boşlukla konuşmalarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir kaza geçirdi.

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İHA

İlerleyen yaşıyla tartışma konusu olan ABD Başkanı Joe Biden, yine bir aksilik yaşadı.

Daha önce düşme görüntüleriyle gündeme gelen Biden, benzer bir olayla daha karşılaştı.

80 yaşındaki Biden, başkanlık uçağı Air Force One’ın merdiveninden indiği sırada ayağının kayması sonucu az daha düşüyordu.

Son anda dengesini sağladı

Son anda dengesini sağlayan Biden, merdivenlerden inerek kendisini karşılayanlar ile selamlaştı.

Grev hattına katılacak

Biden’ın Wayne County’da grev yapan Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) üyeleriyle bir araya gelmesi beklenirken, ABD tarihinde ilk kez bir başkan grev hattına katılacak.

Biden daha öncede bir çok kez düşmüştü

Biden, en son 1 Haziran'da Colorado eyaletinde katıldığı Hava Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde diploma alan askeri öğrenciler ile teker teker selamlaşmasının ardından sahneden ayrılırken ayağının kum torbasına takılması sonucu yere düşmüştü. Biden'ın kazada yara almadığı ifade edilmişti.

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Biden, geçtiğimiz yıl ise Air Force One'a binerken merdivenlerden ve Delaware'deki evinin yakınında bisikletinin üzerinde düşmüştü. Biden, her iki olayda da zarar görmemişti.

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Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)