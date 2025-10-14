ABD Başkanı Trump: Hamas, silahlarını bırakacakları konusunda bize söz verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede basın mensuplarının Gazze gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Gazze'deki ateşkes sürecinin çok önemli bir dönüm noktası olduğunu ve bunun bölge için çok tarihi bir aşama olduğunu ifade etti.

"EĞER SİLAHLARINI BIRAKMAZLARSA, ONLARI BİZ SİLAHSIZLANDIRACAĞIZ"

ABD Başkanı, Hamas'ın silah bırakacağının bir garantisinin olup olmadığıyla ilgili soruya yanıt verirken, Hamas'ın silahlarını bırakacağı konusunda kendilerine söz verdiğini savundu.

Trump, "Çünkü silahlarını bırakacaklarını söylediler ve eğer bırakmazlarsa, biz onları silahsızlandıracağız. Size nasıl yapacağımı açıklamak zorunda değilim ancak eğer silahlarını bırakmazlarsa, onları biz silahsızlandıracağız." diye konuştu.

Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff gibi görevlendirdiği kişiler üzerinden Hamas'la temas kurduklarını ve silahsızlanma konusunu ele aldıklarını anlattı.

"BİZE 'SİLAHLARIMIZI BIRAKACAĞIZ' DEDİLER "

Hamas'la yaptıkları görüşmelere atfen, "Dedik ki silahlarınızı bırakacaksınız değil mi? 'Evet, silahlarımızı bırakacağız.' Bize böyle söylediler." diyen Trump, 20 esirin serbest bırakıldığını ancak hayatını kaybedenlerin de geri getirilmesini istediğini belirtti.

Öte yandan Trump, Hamas'ın Gazze'deki bazı çeteleri ortadan kaldırdığı yönündeki iddialara da değinerek, bu konunun kendisini rahatsız etmediğini söyledi.

Trump, "Başlangıçta, çok kötü birkaç çeteyi ortadan kaldırmaları gerekiyordu. Onları ortadan kaldırdılar, birçok çete üyesini öldürdüler ve dürüst olmak gerekirse bu beni pek rahatsız etmedi. Bu sorun değil." diye konuştu.

"ABD'YE YAPILACAK YATIRIM MİKTARI 18 TRİLYON DOLARA ULAŞTI"

Çin ile ilişkilere ilişkin bir soruya Trump, "Çin konusunda dikkatli olmalıyız. Devlet Başkanı Xi Jinping ile çok iyi bir ilişkim var ama bazen sınanıyor. Çünkü Çin, insanları kullanmayı sever. Ama bizi kullanamazlar. Yine de Çin ile adil bir ilişkimiz var ve bence her şey yoluna girecek. Eğer gitmezse de sorun değil, yapılması gerekeni yazarız. Gelen darbeleri karşılarız" şeklinde cevap verdi.

ABD'nin aldığı birçok darbeye rağmen başarılı olduğunu savunan Trump, "Bence ülke olarak bugüne kadarki en başarılı dönemimizdeyiz. Şu anda ABD'ye yapılacak yatırım miktarı neredeyse 18 trilyon dolara ulaştı, hatta belki aştı bile. Daha önce hiçbir ülkeye, hatta Hindistan veya Çin gibi nüfusu çok daha büyük ülkelere bile bu kadar para yatırılmadı" dedi.

"İSPANYA'NIN CEZALANDIRILMASI GEREKİYOR"

İspanya'nın NATO'dan atılması gerektiği iddiasına ilişkin bir soruya Trump, İspanya'nın NATO dahilinde savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmayı reddetmesiyle ilgili olarak, "Bence bu, NATO'ya karşı son derece saygısızca bir davranış. Hatta yaptıklarından dolayı ticari yaptırım uygulamayı ve onları gümrük tarifeleriyle cezalandırmayı bile düşündüm. Bunu yapabilirim. Gerçekten inanılmaz derecede saygısızca. Tüm NATO ülkeleri arasında bunu söyleyen tek ülke İspanya oldu. Ve bence bu yüzden İspanya'nın cezalandırılması gerekiyor" dedi.

"PUTİN'İN BU SAVAŞI NEDEN SÜRDÜRDÜĞÜNÜ ANLAMIYORUM"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile cuma günü Oval Ofis'te yapacağı görüşmenin konusuna ilişkin bir soru alan Trump, "Vladimir (Putin) ile çok iyi bir ilişkim vardı ve çok muhtemelen hala var ama çok hayal kırıklığına uğradım. Neden bu savaşı sürdürdüğünü anlamıyorum. Bu savaş onun için çok kötü oldu. Bir haftada yenmesi gereken bir savaşta dördüncü yılına girecek. Muhtemelen yaklaşık bir buçuk milyon asker kaybetti" dedi.

"RUS EKONOMİSİ BİR ANDA ÇÖKECEK"

Ukrayna'daki savaşın insan kaybı açısından İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü çatışma olduğunu söyleyen Trump, "Bana sorarsanız, bu savaşı bir şekilde bitirmesi gerekiyor. Şu anda Rusya'da benzin almak için uzun kuyruklar oluşmuş durumda, evet uzun kuyruklar. Bunun olacağını kim düşünebilirdi ki? Ekonomisi bir anda çökecek. Fakat onun iyi olduğunu görmek isterim. Vladimir Putin ile çok iyi bir ilişkim vardı ama bu savaşı bitirmek istemiyor ve bence bu, onları çok kötü gösteriyor" dedi.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in silah ve özellikle Tomahawk füzeleri talebinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.