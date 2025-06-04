ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi'ne katılacak

DHA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında hem dış politika hem de ticaret gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın 24-26 Haziran tarihleri arasında Hollanda’nın Lahey kentinde yapılacak NATO Zirvesi’ne katılacağını doğruladı.

ABD'DEN TİCARİ ORTAKLARINA "SON ÇAĞRI"

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Leavitt, ABD Ticaret Temsilciliği’nin (USTR), tarifeler konusunda bir uzlaşı sağlanması amacıyla ticaret ortaklarına bir uyarı mektubu gönderdiğini belirtti. Mektupta, ülkelerin ticari tekliflerini en kısa sürede iletmeleri isteniyor. Leavitt, basına yansıyan ve "çarşamba gününe kadar teklif sunulması istendi" yönündeki haberleri doğrulayarak, “USTR’nin gönderdiği mektup, yaklaşan son tarihi nazikçe hatırlatma amacı taşıyor” ifadesini kullandı.

Ticaret diplomasisi trafiğine de değinen Leavitt, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’ın küresel ölçekte birçok önemli partnerle temas halinde olduğunu vurguladı. Greer’ın şu sıralar Paris’te çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Leavitt, “Anlaşmalarla ilgili resmi duyuruların çok yakında yapılmasını bekliyoruz” dedi.