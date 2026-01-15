Polonya'dan vatandaşlarına uyarı: İran'ı derhal terk edin

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Polonya, vatandaşlarından 'İran'ı derhal terk etmelerini' istedi.

Yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İran'ın derhal terk edilmesi çağrısında bulunuyor ve bu ülkeye yönelik her türlü seyahatten kaçınılmasını öneriyor. İran'ın iç durumu istikrarsız" denildi.

İLETİŞİM ÇAĞRISI

Halen İran'da bulunan vatandaşlara kriz durumlarında diplomatik temsilciliklerin vatandaşlarla iletişim kurabildiği temel kanal olan Odyseusz sistemine kayıt olmaları çağrısı da yapan Polonya Dışişleri Bakanlığı, söz konusu sisteme kaydın fiilen güvenliği arttırdığını, önemli bilgilerin hızlı bir şekilde iletilmesini kolaylaştırdığını belirtti.