Polonya'dan vatandaşlarına uyarı: İran'ı derhal terk edin

Polonya Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki son gelişmelerin ardından vatandaşlarına, "İran'ı derhal terk edin" uyarısı yaptı.

Yayınlama Tarihi: 15.01.2026 02:51
  • Polonya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına İran'ı derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.
  • İran'ın iç durumu istikrarsız olarak değerlendirildi ve seyahatlerden kaçınılması önerildi.
  • İran'da bulunanlara ise Odyseusz sistemine kayıt olmaları tavsiye edildi.

Polonya, vatandaşlarından 'İran'ı derhal terk etmelerini' istedi.

Yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İran'ın derhal terk edilmesi çağrısında bulunuyor ve bu ülkeye yönelik her türlü seyahatten kaçınılmasını öneriyor. İran'ın iç durumu istikrarsız" denildi.

İLETİŞİM ÇAĞRISI

Halen İran'da bulunan vatandaşlara kriz durumlarında diplomatik temsilciliklerin vatandaşlarla iletişim kurabildiği temel kanal olan Odyseusz sistemine kayıt olmaları çağrısı da yapan Polonya Dışişleri Bakanlığı, söz konusu sisteme kaydın fiilen güvenliği arttırdığını, önemli bilgilerin hızlı bir şekilde iletilmesini kolaylaştırdığını belirtti.

