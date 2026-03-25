ABD Başkanı Trump'a destek ikinci döneminin en düşük seviyesine geriledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın görev onay oranı son haftalarda yaşanan gelişmelerin ardından Beyaz Saray'a dönüşünden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Reuters'ın anketine göre özellikle artan yakıt fiyatları ve İran'a karşı başlatılan savaşa yönelik yaygın memnuniyetsizlik bu düşüşte etkili oldu.

Amerikalıların yalnızca yüzde 36'sı Trump'ın görev performansını onaylıyor.

Bu oran, geçen hafta yapılan ankette yüzde 40 seviyesindeydi.

Trump'a yönelik olumsuz görüşler özellikle ekonomi ve hayat pahalılığı konularında belirginleşti.

BIDEN'IN EKONOMİK ONAY ORANLARININ ALTINA DÜŞTÜ

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran’a yönelik koordineli saldırılar başlatmasının ardından benzin fiyatlarında ciddi artış yaşandı.

Katılımcıların sadece yüzde 25'i Trump’ın hayat pahalılığıyla mücadelesini onayladı.

Ekonomiye ilişkin genel performans onayı ise yüzde 29'da kaldı.

Bu oran, Trump'ın iki başkanlık dönemi boyunca gördüğü en düşük seviye olmasının yanı sıra selefi Joe Biden'ın herhangi bir dönemde aldığı ekonomik onay oranlarının da altında kaldı.

Ekonomik kaygılar ve artan yaşam maliyeti Biden'ın seçim kaybında önemli rol oynamıştı, Trump ise güçlü ekonomi vaadiyle kampanya yürütmüştü.

Öte yandan Trump'ın kendi partisi içindeki desteği büyük ölçüde korunuyor.

Cumhuriyetçilerin yalnızca yaklaşık beşte biri Trump'ın genel performansını onaylamadığını belirtiyor.

Bu oran, geçen haftaya kıyasla büyük değişim göstermedi ancak Cumhuriyetçiler arasında hayat pahalılığı konusundaki memnuniyetsizlik yüzde 27'den yüzde 34'e yükseldi.

SAVAŞ ENDİŞELERİ AĞIR BASIYOR

Trump, göreve başladığı ilk günlerde yüzde 47 onay oranına sahipti ve geçen yazdan bu yana bu oran genellikle yüzde 40 civarında seyrediyordu.

Mevcut oran, ilk başkanlık dönemindeki en düşük seviye olan yüzde 33'ün üzerinde ve Biden'ın en düşük seviyesi olan yüzde 35'in biraz üstünde kalmaya devam ediyor.

İran'la yaşanan savaşın bu düşüşte önemli rol oynadığı görülüyor.

Ankete göre Amerikalıların yüzde 35'i ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını desteklerken yüzde 61'i karşı çıkıyor.

Geçen hafta bu oranlar sırasıyla yüzde 37 ve yüzde 59 seviyesindeydi.

Savaşın uzun vadeli etkilerine ilişkin olarak katılımcıların yüzde 46'sı bu durumun ABD'yi daha güvensiz hale getireceğini düşünüyor.

Sadece yüzde 26'lık kesim ülkenin daha güvenli olacağını belirtirken geri kalanlar önemli bir etkisi olmayacağını ifade ediyor.