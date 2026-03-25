TBMM Genel Kurulu kapandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TOPLANTI YETER SAYISI BULUNAMADI

Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığına sunduğu önergeler üzerine görüşmelere geçildi.

Bu bölümde CHP'nin sunduğu, 'Dezenformasyonla mücadele kanununun gazeteciler üzerindeki baskılarının araştırılması' başlıklı önergesi görüşmeleri sırasında Yeni Yol grubu yoklama talep etti.

Üst üstte iki kez yapılan oylamada, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi 25 Mart Çarşamba günü toplanmak üzere kapattı.