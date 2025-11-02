ABD Başkanı Trump'tan Nijerya'ya askeri saldırı yapılabileceği uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya hükümetinin 'Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam etmesi' halinde ABD'nin Nijerya'ya sağladığı tüm yardım ve desteği derhal keseceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, ayrıca bu ülkeye 'silahları patlatarak' girebileceği uyarısını dile getirdi.

"VAHŞİ VE TATLI BİR SALDIRI OLACAK"

Nijerya hükümetine hızlı davranması çağrısı yapan Trump, "Savaş Bakanlığımıza olası eyleme hazırlıklı olması talimatını veriyorum. Saldırırsak tıpkı terörist haydutların sevgili Hristiyanlarımıza saldırdığı gibi hızlı, vahşi ve tatlı bir saldırı olacak" ifadesini kullandı.

Trump, 31 Ekim'de 'Hristiyanlara yönelik katliamlar' nedeniyle Nijerya'yı 'özel endişe duyulan ülke' ilan etmişti.

TINUBU İLE TRUMP GÖRÜŞECEK

Nijerya Devlet Başkanlığı Politika İletişimi Özel Danışmanı Daniel Bwala, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında önümüzdeki günlerde görüşme yapılmasının planlandığını bildirdi.

İki liderin terörle mücadelede ortak kararlılığa sahip olduklarını vurgulayan Bwala, "Trump, Nijerya'ya silah satışına onay vererek önemli katkı sağladı. Tinubu da bu imkanı terörle mücadelede etkin biçimde kullandı ve kayda değer sonuçlar elde etti" ifadesini kullandı.

Görüşmenin Abuja'da ya da Washington'da yapılabileceğini aktaran Bwala, tarafların Nijerya'daki terör örgütlerinin yalnızca Hristiyanları mı yoksa tüm inanç gruplarını mı hedef aldığı yönündeki farklı değerlendirmeleri de ele alacağını kaydetti.