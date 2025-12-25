Abone ol: Google News

Japonya Aomori açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem

Japonya’nın kuzeyinde, Aomori eyaleti açıklarında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Yayınlama Tarihi: 25.12.2025 20:20
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyıları açıkları olan 5.6 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini duyurdu. Yerel saatle 01.17’de meydana gelen sarsıntının, yerin yaklaşık 40 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Yetkililer, depremin ardından kıyı bölgeleri için herhangi bir tsunami uyarısında bulunulmadığını açıkladı. İlk incelemelere göre deprem nedeniyle can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadığı bildirildi.

SARSINTI HOKKAIDO'DA DA HİSSEDİLDİ

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) ise depremin Japonya’nın kuzeyinde yer alan Hokkaido eyaletinde de hissedildiğini duyurdu. Bölgedeki sismik hareketliliğin yakından takip edildiği belirtildi.

DAHA ÖNCE DE 7,5'LİK DEPREM YAŞANMIŞTI

Aomori açıkları, 8 Aralık’ta da 7.5 büyüklüğündeki güçlü bir depremle sarsılmıştı. Yetkililer, söz konusu depremin ardından bölgede 8 ve üzeri büyüklükte bir sarsıntının meydana gelebileceği uyarısında bulunarak vatandaşlara hazırlıklı olunması çağrısı yapmıştı.

