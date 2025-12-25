İsrail’den Lübnan’da hava saldırısı: Kudüs Gücü mensubu öldürüldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’ın doğusundaki al-Nasiriyah bölgesine düzenlenen hava saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kudüs Gücü mensubu Hasan Mahmud Marshad el-Cevheri’nin öldürüldüğünü açıkladı.

Lübnanlı kaynaklar, yerel saatle 14.30 sıralarında bir insansız hava aracının (İHA) bir otomobili hedef aldığını, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. IDF ise operasyonun İsrail iç güvenlik teşkilatı Shin Bet ile ortak yürütüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, saldırıya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ile Lübnan’daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023’te başlayan ve yaklaşık 14 ay süren çatışmaların ardından, 27 Kasım 2024’te ABD ve Fransa’nın arabuluculuğunda ateşkes ilan edilmişti.

Ancak İsrail ordusu, “Hizbullah kaynaklı tehditleri engelleme” gerekçesiyle Lübnan’ın doğusu ve güneyine yönelik hava saldırılarını sürdürmeye devam ediyor.

GÜN İÇİNDE BİRDEN FAZLA ARAÇ HEDEF ALINDI

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, Lübnan-Suriye sınırındaki Havş es-Sayyid Ali bölgesinde sabah saatlerinde bir araç İsrail’e ait İHA tarafından vuruldu. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Öğle saatlerinde ise güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Safad Battih beldesinin girişinde bir araç daha hedef alındı. Bu saldırıda 1 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde Sur kentine bağlı Cenata beldesinde düzenlenen bir başka İHA saldırısında da 1 kişi yaralandı. İsrail ordusu, söz konusu saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

İSRAİL UÇAKLARI LÜBNAN HAVA SAHASINDA

NNA’ya göre, İsrail’e ait 8 savaş uçağı, ülkenin doğusundaki Baalbek bölgesi üzerinde bir süre alçak uçuş yaptı. Ayrıca bir İsrail İHA’sının başkent Beyrut’un Dahiye bölgesinde uçtuğu bildirildi.

"HEDEF KUDÜS GÜCÜ'NDENDİ"

İsrail ordusu, Havş es-Sayyid Ali’de hedef alınan aracın, Kudüs Gücü’nün operasyon biriminde görev yapan Hüseyin Mahmud Reşad el-Cevheri’ye ait olduğunu öne sürdü.

Açıklamada, söz konusu ismin son yıllarda Lübnan ve Suriye’den İsrail’e yönelik saldırıların planlanmasında rol aldığı iddia edildi.

ATEŞKES İHLALLERİ VE CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail’in Ekim 2023’te başlattığı saldırılar, Eylül 2024’te geniş çaplı savaşa dönüşmüş, bu süreçte 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkese rağmen İsrail’in anlaşmayı binlerce kez ihlal ettiği bildiriliyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024 – 20 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen saldırılarda 331 kişinin öldüğünü, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail’in, 8 Ekim 2023’ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hâlen işgal altında tuttuğu ve bazı bölgelerdeki askeri varlığını sürdürdüğü de belirtiliyor.