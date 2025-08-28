ABD: BM'nin 'Gazze'de kıtlık var' raporu dürüst değil

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarını bahane ederek Gazze'de başlattığı yıkım, soykırım, sürgün ve işgal politikasını sürdürüyor.

Son olarak yardımları yetersiz hale getirerek 2 milyon Filistinliyi açlıktan ölüme mahkum eden İsrail'e, her zamanki gibi ABD sahip çıkıyor.

"BM'NİN AÇLIK RAPORU GÜVENİLİR DEĞİL"

ABD’nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, BM’nin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunun Gazze’deki kıtlığı doğru şekilde yansıtmadığını öne sürdü. Shea, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, yarım milyondan fazla Gazzeliyi etkileyen kıtlık raporunun “güvenilirlik” ve “dürüstlük” ilkeleri çerçevesinde hazırlanmadığını söyledi.

RAPORDA ÖNYARGI İDDİASI

Shea, raporun yazarlarından birinin İsrail’e karşı uzun süredir önyargılı olduğunu ve hazırlanış sürecinde normal standartların göz ardı edildiğini iddia etti:

"Öte yandan sorunları sadece güvenilirlik ve dürüstlükle çözebiliriz. Ne yazık ki IPC’nin son raporu bu konuda sınıfta kaldı."

ABD, GAZZE'DE AÇ BIRAKMA POLİTİKASINI REDDETTİ

ABD Maslahatgüzarı, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye 2 milyon tondan fazla yardım geçişine izin verdiğini belirterek, “Gazze’de aç bırakma politikası yürütüldüğüne ilişkin iddiaları reddediyoruz.” ifadesini kullandı.

Shea, Gazze’ye yardımların mekanizmalarının oldubittiye getirilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, mayıstan bu yana insani yardım dağıtım noktalarında çok sayıda sivilin öldürülmesine yol açan “Gazze İnsani Yardım Vakfı”nın desteklenmesini savundu.

GAZZE'DE ÇOCUKLAR, AÇLIKTAN ÖLÜYOR

İsrail’in saldırıları ve sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemelerinin bulunamadığı bir insani felaket yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere, açlık nedeniyle ölümler artıyor. IPC’nin 15 Ağustos 2025 itibarıyla yayımladığı son raporda ise Gazze’de kıtlığın felaket seviyesinde (IPC 5) olduğu doğrulanmıştı.