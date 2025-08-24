Gazze'de yardım arayışı yaşam mücadelesine dönüştü: İsrail'in saldırısında başından vuruldu

Gazze Şeridi'nde İsrail ablukası ve saldırıları, bölgedeki insanlık dramını her geçen gün derinleştiriyor.

Temel ihtiyaçlara erişim zorlaşırken sağlık hizmetlerinin çökmesi ve yetersiz beslenme, halkın yaşam mücadelesini daha da zorlaştırıyor.

YARDIM ALMAYA GİDERKEN BAŞINDAN VURULDU

Bu zorlu koşullarda yardım almaya çalışırken yaralananlar ve aileleri, umutsuz bir bekleyiş içinde hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail'in ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yardım noktasından yiyecek almaya giden 30 yaşındaki Gassan Osman et-Tavil, başından vuruldu.

SAĞLIK DURUMU HALA RİSK TAŞIYOR

İsrail kurşunuyla başından vurularak ağır şekilde yaralanan Tavil, Gazze'nin güneyindeki Nasır Tıp Merkezi'nde yaşam mücadelesi veriyor.

Aldığı kurşun yarası nedeniyle beyninde ciddi kanama meydana gelen Filistinli gencin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

YETERSİZ BESLENME TEDAVİSİNİ SEKTEYE UĞRATIYOR

Hiçbir sağlık sorunu bulunmayan ve sağlıklı bir yaşam süren Tavil, saldırı sonrası ailesiyle birlikte insanlık dramı yaşıyor.

Doğuştan gelen bir hastalığı bulunan çocuğuna bakmakla yükümlü olan Tavil, sağlık hizmetlerinin çökme noktasına geldiği Gazze'de tedavi ve ilaç yetersizliği nedeniyle ciddi derecede yetersiz beslenme sorunu yaşıyor.

BÖLGE HALKI TEMEL İNSANİ İHTİYAÇLARDAN YOKSUN

Gazze'de kıtlık ve açlık, İsrail'in saldırılarıyla birleşerek halkı çaresiz bırakıyor.

Zorlu koşullar altında hayatta kalmaya çalışan aileler, temel gıda ve sağlık hizmetlerinden yoksun bir şekilde umutlarını yitirme noktasına geliyor.

Bu insanlık dramı, gün geçtikçe derinleşiyor.