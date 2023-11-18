ABD Büyükelçiliği'nin vatandaşlarına uyarısı: Türkiye'de dikkatli olun Büyükelçilikten yapılan açıklamada, halka açık bölgelerdeki kalabalık alanlarda bulunmamaları istendi. ABD'yi resmeden kıyafetlerin giyilmemesi ve İsrail ile bağlantılı kamuya açık alanlardan uzak durulması gerektiği belirtildi.

ensonhaber.com

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye konusunda dikkat çeken bir güvenlik uyarısında bulundu.

Büyükelçiliğin resmi internet sitesinden yapılan uyarı için Türkiye geneli işaret edildi.

Uyarının, tam kuşatma altında tutulan Gazze'ye Washington destekli İsrail ordusunun saldırılarının artmasının ardından gelmesi göze çarptı.

'Tepkiler devam ediyor' mesajı

Açıklamada, ABD dış politikasına tepkilerin dile getirildiği gösterilerin, ABD karşıtı ve ABD şirketlerine yönelik boykot çağrılarıyla birlikte devam ettiği kaydedildi.

Büyük gösterilerin, polis varlığının artmasına, yolların kapanmasına ve trafikte aksamalara neden olabileceği belirtildi.

"ABD ile ilişkili kıyafetler giymeyin"

Açıklamada, "Barışçıl olması amaçlananlar da dahil olmak üzere herhangi bir gösteride tansiyon yükselebilir ve şiddete dönüşebilir." denildi.

Amerikan karşıtı faaliyetlerin arttığı belirtilerek, şunlar aktarıldı:

Türkiye'deki ABD hükümet personeline, halka açık katılımları ve hareketleri en aza indirmeleri ve ABD ile ilişkili kıyafetler giymemeleri, uyruklarına dikkat çekmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Adana uyarısı

Ayrıca, Amerikan vatandaşlarının Adana Konsolosluğu'nun bulunduğu bölgeye gitmemeleri de istenirken, "ABD'nin Adana Konsolosluğu ve İzmir Konsolosluğu geçici olarak ziyarete kapalı." bilgisi paylaşıldı.

"Dikkatli ve tetikte olun"

Alınması gereken tedbirler başlığı altında ise şunlar sıralandı: