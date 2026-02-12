ABD çekildi: Suriye Tenef Üssü'nü devraldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye’deki bin ABD askeri 8 üsten Ürdün'e çekilmeye devam ediyor. Son olarak Suriye’nin doğusundaki stratejik öneme sahip Al-Tanf askeri üssündeki birlikler Ürdün'e taşındı.

ABD ASKERLERİNİN ÇEKİLMELERİ DEVAM EDİYOR

Son dönemde Suriye'deki ABD varlığı azaltılıyor.

Ülkedeki yaklaşık bin ABD askerinin bulunduğu 8 üsten çekilmeler devam ediyor.

SURİYE, TENEF ÜSSÜ'NÜ DEVRALDI

ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon güçleri, Suriye'nin güneydoğusundaki stratejik Tenef askeri üssünden tamamen çekildi.

Birlikler Ürdün'e taşındı ve üs Suriye ordusuna devredildi.

ABD ÜSSÜ TAMAMEN TERK ETTİ

ABD öncülüğündeki koalisyon, son 15 gün boyunca üsten ekipmanlarını tahliye etmeye başlamıştı.

Çarşamba günü konvoylar üssü terk ederek Ürdün sınırını geçti.

Çekilme tamamlandıktan sonra Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlı birlikler üsse giriş yaptı ve mevziler oluşturdu.

TENEF ÜSSÜ'NÜN STRATEJİK ÖNEMİ

Tenef Üssü, Suriye-Ürdün-Irak sınırlarının kesişim noktasında yer alıyor.

2016 yılından beri IŞİD'e karşı mücadelede kritik rol oynayan üs, koalisyonun en uzun süreli ve stratejik konumdaki tesislerinden biriydi.

Bölge, İran destekli milislerin hareketlerini izleme ve engelleme amacıyla da kullanılıyordu.

TENEF ÜSSÜ NEREDE?

Ürdün sınırları içindeki Kule 22 Üssü ile Suriye'deki Tenef Üssü arasında 22 kilometrelik mesafe bulunuyor.

Tenef'te bir dönem 200 civarında ABD askerinin bulunduğu aktarılırken, Kule 22'de konuşlu ABD askeri sayısına ilişkin ise kesin veri bulunmuyor.

ABD, 2017 ve 2018'de genişlettiği Tenef Üssü'nden kaldırılan gözetleme balonlarıyla Ürdün sınırı ile Fırat Nehri arasındaki yüzlerce kilometrelik alanda İran destekli gruplar ve terör örgütü DEAŞ'ın askeri faaliyetlerini gözetlemek için üssü kullanmıştı.