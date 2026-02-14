Vladimir Zelensky, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya'da kritik zirve...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, 62’nci Münih Güvenlik Konferansı kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Zelensky, Rutte ile ‘Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi’ (PURL) girişiminin finansmanını ve geleceğini ele aldıklarını belirtti.

"UKRAYNA HER ÜLKENİN KATKISINA DEĞER VERİYOR"

Zelensky, hava savunma sistemleri için füze tedarik edilmesini sağlayan bu girişimin finansmanının devam etmesini umduklarını kaydederek, "Ukrayna, her ülkenin katkısına büyük değer veriyor.

Ayrıca Avrupa'da ortak savunma girişimlerinin açılması ve Ukrayna'nın hayatları koruma kapasitesinin güçlendirilmesi konularındaki iş birliğini de konuştuk" ifadelerini kullandı.

38 MİLYAR EUROLUK ASKERİ YARDIM PAKETİNİN ONAYLANDIĞINI DUYURDU

Rutte'ye desteği için teşekkür eden Zelensky, Ukrayna Savunma Temas Grubu (Ramstein formatı) toplantısının sonuçlarından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Zelensky, "Oldukça verimli geçen toplantıda ortaklarımız, Ukrayna için 38 milyar euroluk askeri yardım tahsisini onayladı. Bu gerçekten çok önemli bir gelişme" değerlendirmesinde bulundu.