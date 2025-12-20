ABD, DEAŞ hedeflerine saldırı görüntülerini paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'den Suriye'deki DEAŞ hedeflerine misilleme saldırı...

ABD, Suriye'nin Tedmur (Palmira) bölgesinde 2'si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak terör örgütü DEAŞ'a karşı "Hawkeye Operasyonu (Şahin Gözü Operasyonu) başlattı.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

ABD ordusu, operasyona ait görüntüleri yayınladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından paylaşılan görüntülerde, DEAŞ'a ait hedeflerin çok sayıda hava saldırısı ile vurulduğu görüldü.

70'TEN FAZLA HEDEF VURULDU

CENTCOM'dan yapılan açıklamada ABD ve Ürdün güçlerinin Suriye'deki 70'ten fazla DEAŞ hedefini 100'ü aşkın hassas güdümlü mühimmat ile vurduğu belirtilerek, saldırıların "Güç yoluyla barışı tesis etme" prensibini yansıttığı vurgulandı.

ŞAHİN GÖZÜ OPERASYONU

ABD, Suriye'deki DEAŞ hedeflerine operasyon düzenlendiğini duyurmuştu

CENTCOM'dan günün erken saatlerinde "Hawkeye Operasyonu" (Şahin Gözü Operasyonu) ile ilgili yapılan ilk açıklamada, savaş uçakları, saldırı helikopterleri ve ağır silahlarla Suriye'nin merkezindeki birçok noktada DEAŞ hedeflerinin vurulduğu belirterek, "Ürdün Silahlı Kuvvetleri de savaş uçaklarıyla operasyona destek verdi" ifadeleri kullanılmıştı.