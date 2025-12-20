ABD'den Suriye'de DEAŞ'a misilleme operasyonu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'nin Palmira kentinde tek başına hareket eden terör örgütü DEAŞ üyesinin 13 Aralık'ta düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 3 asker ise yaralanmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, saldırıya yanıt olarak başlatılan operasyona ilişkin paylaşımda bulundu.

"İNTİKAM İLANI"

Washington yönetiminin Suriye'de Şahin Gözü Operasyonu'nu başlattığını bildiren Hegseth, bunun 'savaş başlangıcı' değil 'intikam ilanı' olduğunu ifade etti.

Hegseth, "Vahşi saldırının hemen ardından söylediğimiz gibi, dünyanın herhangi bir yerinde ABD'lileri hedef alırsanız, kısa ve endişe dolu hayatınızın geri kalanını ABD'nin sizi avlayacağını, bulacağını ve acımasızca öldüreceğini bilerek geçireceksiniz." ifadelerini kullandı.

TRUMP: SURİYE HÜKÜMETİ ÇABALARIMIZI DESTEKLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı paylaşımda Suriye'de DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldığını duyurarak, "DEAŞ'ın Suriye'de cesur Amerikalı vatanseverleri vahşice katletmesi nedeniyle bu saldırının sorumlusu olan katil teröristlere karşı, söz verdiğim gibi, ABD'nin çok ciddi bir misilleme yaptığını buradan ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki DEAŞ mevzilerine son derece güçlü saldırılar gerçekleştirdiklerini aktaran Trump, "Burası kana bulanmış, pek çok sorunu olan bir yer ancak DEAŞ ortadan kaldırılabilirse parlak bir geleceğe sahip olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD'nin DEAŞ'a yönelik operasyonuna destek verdiğini belirten Trump, "Suriye'ye yeniden gücünü kazandırmak için çok çalışan bir adamın liderliğindeki Suriye hükümeti bu çabaları tam olarak destekliyor." dedi.

ABD'yi ve halkını hedef almayı düşünen terör unsurlarına seslenen Trump, "ABD'ye herhangi bir şekilde saldırır ya da tehdit ederseniz daha önce hiç karşılaşmadığınız kadar sert bir şekilde vurulacaksınız" uyarısında bulundu.