İran'da, İsrail'e casusluk iddiasıyla bir kişi idam edildi

İran basınında yer alan haberde, İsrail'e casusluk yaptığı belirlenen bir şahsın, idam cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Akil Keşaverz adlı bir İranlının, "İsrail lehine casusluk yapmak, Tel Aviv ile istihbarat iş birliği gerçekleştirmek ve İran'ın hassas askeri ve güvenlik tesislerini gözetleyip, görüntülerini kaydetmekten" suçlu bulunduğu belirtildi.

İSRAİL KANALLARIYLA İLETİŞİMDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Hem İsrail ordusu hem de Mossad ile ayrı kanallardan iletişim halinde olduğu kaydedilen Keşaverz'in idam edildiği aktarıldı.