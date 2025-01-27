ABD dış yardımlarını durdurdu

Haber Merkezi

ABD’de ikinci Trump dönemi hız kesmeden sürüyor.

Başkan Donald Trump, göreve başlamasının ardından dış yardımlara yönelik radikal bir karar aldı.

20 Ocak’ta başkanlık yeminini eden Trump, ABD’nin dış yardımları konusunda kapsamlı bir değerlendirme süreci başlatılmasını öngören bir kararnameye imza attı.

DIŞ YARDIMLAR DURDURULDU

Trump’ın imzaladığı bu kararnameye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımlar askıya alındı.

Kararname, dış yardımların ABD dış politikasıyla uyumlu olup olmadığını değerlendirmek için 90 günlük bir inceleme süresi öngörüyor. Ayrıca, bu yardımların verimliliği ve Amerikan halkına sağladığı fayda detaylı bir şekilde gözden geçirilecek.

"AHLAKİ BİR ZORUNLULUK"

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, mevcut dış yardım programlarının durdurulmasının “ahlaki bir zorunluluk” olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yardımların yalnızca Amerikan halkının çıkarlarına hizmet etmesi gerektiği vurgulanarak, bu süreçte tüm ödemelerin geçici olarak kesildiği belirtildi.

"AMERİKALILARA FAYDA SAĞLAMIYOR"

ABD’nin dış kalkınma yardımları, ekonomik, sosyal, teknik ve insani alanlarda diğer ülkelere yapılan destekleri kapsıyor.

Ancak Trump yönetiminin, bu yardımları “Amerikan halkına somut bir fayda sağlamadığı” gerekçesiyle yeniden şekillendirme kararı aldığı görülüyor.