ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail - Suudi Arabistan normalleşmesi dönüştürücü olacak Blinken, Orta Doğu'da İsrail ile diyalog sürecine ilişkin açıklama yaptı. Amerikalı Bakan, "Bunu başarabilirsek kazanılacak faydanın kesinlikle çabalara değeceğine inanıyoruz" dedi.

AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme sürecini değerlendirdi.

Blinken, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock'u ağırladı. İkili, birlikte basın toplantısı düzenledi.

"Dönüştürücü bir olay olacak"

Son dönemde gündeme gelen normalleşme tartışmalarına ilişkin değerlendirme yapan Blinken, şu ifadeleri kullandı:

İsrail ile Suudi Arabistan arasında normalleşmenin sağlanması, bana göre Orta Doğu'da ve çok daha ötesinde dönüştürücü bir olay olacak.

"Ciddi faydalar sağlayacağına inanıyorum"

Blinken, bölgede 40 yılı aşkın süredir sorunların devam ettiğini hatırlatarak, "çalkantılı bir bölgeden çok daha büyük istikrar ve entegrasyona sahip bir bölgeye geçişin" hem bölge toplumlarına hem de dünya geneline ciddi faydalar sağlayacağına inandığını söyledi.

Taraflar arasındaki olası bir anlaşmanın Filistinliler açısından da önemli bir unsuru kapsaması gerektiğine işaret eden Blinken, konunun zorluğuna dikkati çekerek tarafların beklentilerinin de bir anlaşmanın detayları açısından zorlayıcı olduğunu kaydetti.

"Çabalara değecek"

Blinken, normalleşmenin mümkün olduğunu ancak kesin olmadığını vurgulayarak şöyle dedi:

Bunu başarabilirsek kazanılacak faydanın kesinlikle çabalara değeceğine inanıyoruz.

İsrail ile normalleşme adımları

Suudi Arabistan, İsrail'in Filistin topraklarında yıllardır devam eden "işgali" sona erene kadar Tel Aviv ile diplomatik ilişki kurmuyor ve normalleşmeye karşı çıkıyor.

Mısır 1979'da, Ürdün 1994'te, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas ise 2020'de İsrail ile ilişkilerini normalleştirmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)