ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Putin'in otoritesindeki çatlaklar ortaya çıktı Blinken, Rus lider Putin'in otoritesine doğrudan meydan okunduğu görüşünü savundu. Amerikalı Bakan, Wagner'in geleceği hakkında konuşmanın erken olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'da yaşanan Wagner krizini değerlendirdi.

Blinken, Wagner paralı askerlerinin "kısa ömürlü isyanının Putin'in otoritesindeki gerçek çatlakları" ortaya çıkardığını söyledi.

Blinken, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in hafta sonu ayaklanmasının "Putin'in otoritesine doğrudan bir meydan okuma" olduğunu savundu.

"Gerçek çatlakları gösteriyor"

Birçok ABD'li medya kuruluşuna konuşan Blinken, "Bu, derin soruları gündeme getiriyor, gerçek çatlakları gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Putin Ukrayna'yı haritadan silmek istiyordu"

Blinken, verdiği demeçte şunları dile getirdi:

16 ay önce Putin, Ukrayna'da Kiev'in eşiğindeydi. Şehri birkaç gün içinde ele geçirmek, ülkeyi haritadan silmek istiyordu.



Şimdi, Rusya'nın başkenti Moskova'yı kendi yarattığı paralı askere karşı savunmak zorunda kaldı. Çatlakların ortaya çıktığını görüyoruz.

"Wagner'i gelecekte neyin beklediğini bilmiyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları, bazı uluslararası medya kuruluşlarınca şimdiye kadar Batı'dan yapılan "en güçlü" açıklamalar olarak nitelendirildi.

Antony Blinken, Wagner paralı asker grubunun üyelerini gelecekte nelerin beklediğini söylemek için çok erken olduğunu sözlerine ekledi.