Wagner lideri Prigojin'in sosyal medya hesapları sessizliğe gömüldü Prigojin ile bağları olduğu belirtilen kanallardan, silahlı isyanın gidişatına dair paylaşımlar yapılmaması dikkat çekti.

ensonhaber.com

Rusya'da saatler içinde baş döndürücü gelişmeler yaşandı.

Yevgeniy Prigojin liderliğindeki Wagner unsurları, Rostov'u ele geçirdikten sonra başkent Moskova'ya doğru harekete geçti.

Hızlı şekilde gelişen süreç, Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetiminin duvarına çarptı.

Wagner'in kanallarında sessizlik

Prigojin, kalkışma öncesi sıklıkla Telegram hesabından verdiği mesajlarla biliniyordu. Ancak Wagner liderinin sosyal medya hesapları dün akşamdan beri alışılmadık şekilde sessizliğe büründü.

Wagner grubuyla bağlantılı olduğuna inanılan Telegram kanalları, bundan sonra ne olacağına dair çok az yorum veya tahmin sunuyor.

500 binden fazla abonesi olan Wagner'e bağlı Telegram kanalı "Gray Zone" bu sabah "Her şey kararlaştırıldı. Hemen hemen" başlıklı bir şiir paylaştı.

"Felaket önlendi, bir daha olmamalı"

Şiirde, "Kanlı, sarhoş ülkem, bana ne yapıyorsun?" şeklinde ifadelere yer verildiği görüldü.

"Veteran's Notes" adlı kanalda da “Tanrı bizim yanımızda. Felaket önlendi." şeklinde ifadeler paylaşıldı.

BBC'nin aktardığına göre, bu durumdan dersler çıkarılması gerektiği belirtilerek, "Bu, bir daha olmamalı." denildi.