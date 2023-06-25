Wagner'in Rusya'ya karşı isyanı: Darbe girişimi nasıl başladı, nasıl bitti Rusya'da karışıklığa neden olan Wagner'le ilgili yaşanan süreçte dikkat çekici gelişmeler kayıtlara geçti.

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Wagner'in kurucusu ve sahibi Yevgeny Prigojin'in, birliklerini Moskova'ya doğru harekete geçirmesi Rusya'yı ayağa kaldırdı.

Rus hükümetinin kararlı duruşu sonrası geri çekilen Wagner, bulunduğu üslere geri dönmeye karar verdi.

Prigojin'in Rusya Savunma Bakanlığı ile Ukrayna'daki savaş nedeniyle aylarca süren geriliminden sonra yaşananlar, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 22 yıllık iktidarında karşılaştığı "en büyük tehdit" olarak nitelendiriliyor.

Rusya'yı karıştıran Wagner'le ilgili yaşananlar

23 Haziran'da Moskova'ya karşı çıktığı videolar yayınlayan Prigojin, Rusya'nın askeri liderliğinin "kötülüğünün durdurulması gerektiğini" ve Wagner paralı gücünün Rus ordusuna karşı "adalet yürüyüşüne" öncülük edeceğini dile getirdi.

FSB güvenlik servisi, 62 yaşındaki Prigojin'in devlete karşı silahlı isyan çağrısı yaptığını açıklayarak söz konusu isme, aleyhinde ceza davası açarak yanıt verdi.

24 Haziran'da ise Prigojin, üslerden ayrılmama talimatlarını görmezden gelerek, birliklerinin Ukrayna'dan Rusya'ya geçtiğini ve Rus ordusuna karşı "sonuna kadar" gitmeye hazır olduğunu ilan etti.

Moskova: Prigojin'in talimatlarına uymayın

Wagner savaşçıları Rusya'nın güneyindeki Rostov kentine girdi. Buradaki ordu karargahının kontrolünün, "tek kurşun atılmadan", yerel halkın desteğiyle ele alındığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner savaşçılarına "aldatıldıklarını ve bir suç macerasına sürüklendiklerini" söyleyerek Prigojin'in talimatlarına uymamaları çağrısında buundu.

Putin: Arkadan hançerledi

Daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "silahlı isyan" dediği gelişmeyi bastırma sözü veren bir televizyon konuşması yaptı. Putin, Prigojin'i "ihanet" ve "arkadan hançerlemekle" suçladı.

Rus askeri helikopterleri, Rostov'u ele geçiren ve Moskova yolunda olan Wagner unsurlarının konvoyuna ateş açtı.

Rusya'nın SVR Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergei Naryshkin, Prigojin'in toplumu istikrarsızlaştırma ve kardeş katliamına dayalı iç savaşı ateşleme girişiminin başarısız olduğunu aktardı.

Bu süreçte Rus askerleri, Moskova'nın güneybatısında makineli tüfeklerin yer aldığı mevziiler oluşturdu.

Biden'ın göze çarpan temasları

Beyaz Saray ise ABD Başkanı Joe Biden'ın Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık liderleriyle görüştüğünü ve Ukrayna'ya desteklerini teyit ettiklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de Wagner liderliğindeki silahlı ayaklanmayı "Putin'in ve Ukrayna'yı işgalinin zayıflığının açık bir işareti" olarak yorumladı.

Putin, sıkıyönetimin uygulandığı yerlerde 30 güne kadar gözaltılara izin veren yasayı imzaladı. Öte yandan Wagner paralı askerlerine, silahlarını bırakmaları halinde af sözü verildi.

Geri adım: Rostov'daki karargahı boşalttılar

Al Jazeera'nin haberine göre, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ofisi, Prigojin ile durumu hafifletmeyi öngören anlaşmaya aracılık ettiğini duyurdu.

Bunun üzerine Yevgeny Prigojin ve savaşçıları, Rostov'daki askeri karargahı boşaltmaya karar verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wagner'in isyan girişiminin Ukrayna'daki askeri harekatı etkilemeyeceğini ifade etti.

Prigojin Belarus'ta yaşayacak, suçlamalar kaldırılacak

Yaşananların ardından Prigojin'in, hayatını Belarus'ta sürdüreceği, kendisine yönelik suçlamaların kaldırılacağı açıklandı.

Moskova'ya doğru harekete geçmeyen Wagner savaşçılarına Savunma Bakanlığı bünyesinde askeri sözleşme teklif edilecek.