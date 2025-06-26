ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, G7 Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geldi

Dünya gündemi son günlerde İsrail ile İran arasındaki savaşla sarsıldı.

ABD yaptığı bombalama ile savaş resmen dahil olurken bölgede gerilim giderek arttı.

NATO LİDERLER ZİRVESİ HOLLANDA DA

Taraflar arasında görüşmeler devam ederken NATO Liderler Zirvesi gerçekleşti.

Zirve için Hollanda'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'a, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegsteh eşlik etti.

G7 DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÖRÜŞTÜ

Rubio, burada G7 Dışişleri Bakanlarıyla bir araya gelerek Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, NATO Zirvesi kapsamında G7 Dışişleri Bakanlarıyla görüştü.

Görüşmede, Orta Doğu'daki durumun değerlendirildiği aktarıldı.

İRAN VE ÇİN'İN DURUMU ELE ALINDI

Bakanların ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını ele aldıkları belirtilen açıklamada, bakanların "İran'ın asla nükleer silah geliştirememesi" konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.

Açıklamada, bakanların İsrail ve İran arasında kalıcı bir barışı teşvik etmek üzere atılacak adımları istişare ettikleri aktarılırken Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemleri konusunda işbirliğinin derinleştirilmesi ve G7 ülkelerinin Hint-Pasifik bölgesinin korunmasındaki rolü hakkında konuştukları kaydedildi.