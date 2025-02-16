ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a ziyaret

İHA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail temaslarını sürdürüyor.

Rubio, Kudüs’te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Kudüs'teki Başkanlık Konutu’nda gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İBRAHİM ANLAŞMALARI VE KUDÜS'E DAHA FAZLA ELÇİLİK GETİRİLMESİ GÖRÜŞÜLDÜ