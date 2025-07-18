ABD Dışişleri Bakanlığı PKK'nın silah bırakmasından memnun

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

"PKK'YI YABANCI BİR TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRÜYORUZ"

PKK'nın silah bırakmasına ilişkin soruya Bruce, "Bildiğimiz gibi, bu çok önemli. İnsanların, bunu gerçekten yaptıklarını (silahlarını yaktıklarını) görmelerini istediler." dedi.

Bruce, Irak'ın kuzeyinde "halka açık bir törende" silahların yakıldığını vurgulayarak, "PKK'yı yabancı bir terör örgütü olarak görüyoruz, bu yüzden silahları bırakıp bu tehdidi ortadan kaldırma yönündeki her adım memnuniyetle karşılanır." diye konuştu.

PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin durumuna da vurgu yapan Bruce, "Elbette SDG'nin DAEŞ'e karşı mücadelede önemli bir ortak olmaya devam ettiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bruce, SDG için Suriye'deki mevcut yönetime entegre olma zamanının geldiğini kaydetti.

"TÜM TARAFLARI KALICI VE BARIŞÇIL BİR ÇÖZÜME YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Basın toplantısında Suriye’ye ilişkin son gelişme ve açıklamalar konusunda bir brifing veren Bruce, "ABD, şiddeti açık ve net bir şekilde kınamaktadır. Tüm taraflar geri adım atmalı ve kalıcı bir ateşkese yol açacak anlamlı bir diyaloğa girmelidir. " dedi. Aynı zamanda Suriye Özel Temsilcisi olan Büyükelçi Tom Barrack, bu sabah attığı tweet’te "Kaos ve belirsizlikten uzak durdukları için tüm taraflara minnettarız. Tüm tarafları kalıcı ve barışçıl bir çözüme yönlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Son 48 saat içinde ABD, gerilimi azaltma ve barışı teşvik etme yönünde diplomatik çabalara öncülük etti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun dün belirttiği üzere, "Suriye’deki çatışmalara taraf olan tüm aktörlerle temas kurduk ve bu endişe verici ve korkunç durumu sona erdirecek belirli adımlar üzerinde anlaşmaya vardı" dedi.

Bruce, "Bu doğrultuda, Suriye hükümetine çağrıda bulunuyoruz. Suriye hükümeti, yol haritasını belirlemede liderlik etmelidir" diye konuştu.

"OLAYLARIN NASIL BAŞLADIĞINA DAİR DAHA FAZLA ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREKLİ"

Basın toplantısında Suriye’deki son olaylarda IŞİD dahil olmak üzere yabancı savaşçıların dahlinin olup olmadığı yönünde bir soruya Bruce, "Elbette, yaşananların niteliğine dair kapsamlı bir soruşturma gerekecek. Başkan ve Dışişleri Bakanının bu süreçte yer aldıklarını, ayrıca özel temsilcimiz ve aynı zamanda Türkiye Büyükelçimiz olan Tom Barrack’ın bu sürece dahil olduğunu zaten duyduk. Şu aşamada bildiklerimiz sınırlı olsa da bu olayların nasıl başladığına dair daha fazla araştırma yapılması gerektiği açık" dedi.

"400 YIL ÖNCESİNE DAYANAN TARİHSEL BİR HUSUMETİN GÜNÜMÜZE YANSIMASI"

Bruce, "Bununla birlikte, yürütülen görüşmelerin bir dinamik oluşturduğunu, Suriyelilerin geri çekildiğini, İsrail’in ise çatışmaları sürdürmediğini yani durdurduğunu biliyoruz. Elbette halen bazı küçük çatışmalar devam ediyor. Bu durum, Dürziler ve Bedeviler arasında kökeni sanırım 400 yıl öncesine dayanan tarihsel bir husumetin günümüze yansımasıdır" diye konuştu.

"SURİYE HÜKÜMETİNİN LİDERLİK ÜSTLENMESİ GEREKECEK"

İsrail ile Suriye arasındaki "yanlış anlaşılma" olarak nitelendirilen durumun ne olduğu yönündeki bir soruya Bruce, "Bana aktarılan ve sanırım genel olarak anlaşılan şekliyle bu "yanlış anlaşılma", Dürziler ve Bedeviler arasındaki tarihi husumetin yeniden alevlenmesi ve şiddet olaylarının patlak vermesiyle ilgiliydi. Suriyeliler, bu şiddeti bastırmak ve durdurmak amacıyla bölgeye girdi. İsrailliler ise bunun Dürzi topluluğuna yönelik bir tehdit olduğunu gördü fakat durumun aslında olduğundan çok daha büyük bir mesele olduğunu düşündü. Ya da belki hiç olmadığı bir şey olarak algıladılar" dedi.

İyi haberin durumun sakinleşmesi olduğunu ifade eden Bruce, "Elbette halen bazı küçük çatışmalar ve başka sorunlar var ve belirttiğimiz gibi bu noktada Suriye hükümetinin liderlik üstlenmesi gerekecek. Elbette başka aktörlerin de katkısı olacak ama bu gerilimin azaltılması ve istikrar sağlanması sürecine öncülük etmesi gereken taraf onlar" dedi.

"BAŞKAN MEMNUNİYETSİZLİĞİNİ AÇIK BİR ŞEKİLDE İFADE ETTİ"

Suriye’de istikrar için çaba harcayan ABD’nin İsrail’in saldırısına bakışına ilişkin bir soruya cevabında Bruce, ABD’nin İsrail’in son hava saldırılarına destek vermediğini söyledi.

Bruce, "Hem mevcut krizi ele almak, hem de iki egemen devlet arasında kalıcı bir anlaşma sağlamak amacıyla, İsrail ve Suriye ile en üst düzeyde diplomatik temas halindeyiz" dedi.

Bruce, ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu vizyonunun İsrail ile Suriye arasında komşuluk temelli bir barış öngördüğünü ifade etti. Bruce, "Başkan, memnuniyetsizliğimizi açık bir şekilde ifade etti ve biz de olayların durdurulması için hızlı bir şekilde harekete geçtik" diye konuştu.