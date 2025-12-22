Suriye'de medeniyetleri temsil eden bayraklar ilk kez sergilendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye topraklarında tarih boyunca varlık göstermiş medeniyetleri simgeleyen temsili bayraklar, Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Halk Sarayı’nda düzenlenen ortak basın toplantısında sergilendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin açıklama yaptığı salonda yer alan bayraklar, dikkat çekti.

SURİYE'DEN İLK UYGULAMA

Suriye Dışişleri Bakanlığı protokol yetkililerinin verdiği bilgiye göre, bayraklar Suriye coğrafyasında geçmişte yaşamış çeşitli medeniyetler ile İslam devletlerini temsil edecek şekilde tasarlandı. Bu çalışma, bakanlık tarafından ilk kez resmi ve diplomatik bir etkinlikte kullanılmış oldu.

BAYRAKLAR KİTAPLAŞTIRILACAK

Yetkililer, sergilenen bayrakların tarihsel arka planını ve temsil ettikleri medeniyetleri ele alan bir kitap çalışmasının da hazırlık aşamasında olduğunu bildirdi. Bu çalışmayla, Suriye’nin çok katmanlı tarihine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

DİPLOMATİK ETKİNLİKTE TARİHSEL MESAJ

Bayrakların basın toplantısında yer alması, Suriye’nin tarihsel mirasına vurgu yapan sembolik bir adım olarak değerlendirilirken, diplomatik protokolde yeni bir yaklaşımın da işareti olarak öne çıktı.