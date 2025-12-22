ABD'nin İsrail Büyükelçisi: İran gerekli mesajı almamış

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran ile İsrail arasında patlak veren ve ABD'nin İran'daki Fordo Nükleer Tesisi'ni bombalamasından kısa süre sonra sona eren 12 Gün Savaşı'nın üzerinden yaklaşık 6 ay geçti.

İsrail'in İran'ın nükleer kapasitesini bir tehdit olarak tanıması ile başlayan ve savaşa yol açan tansiyon, tekrar yükseliyor.

İran'ın nükleer kapasitesinin hala yerinde olduğu ve uranyum zenginleştirmesini devam ettireceği iddiaları ışığında Amerikan bir figürden açıklama geldi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'ne verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"GÖRÜNÜŞE GÖRE MESAJIN TAMAMINI ALMAMIŞLAR"

ABD ordusunun, 22 Haziran'da Fordo Nükleer Tesisi'ne düzenlediği saldırıyı hatırlatan Huckabee, "Umarım mesajı almışlardır ama görünüşe göre mesajın tamamını almamışlar çünkü yeniden yapılanmaya ve çukuru daha da derinleştirip daha da güvenli hale getirmenin yeni bir yolunu bulmaya çalışıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

AVRUPALILARI YERDİ

Huckabee, İran yönetiminin programının İsrail ve ABD'nin yanı sıra Avrupa için de tehdit olduğunu ileri sürerek "Avrupalılar bunun tüm Avrupa için de gerçek bir tehdit oluşturduğunu anlamıyorlarsa, o zaman düşündüğümden bile daha aptallar demektir." ifadelerini kullandı.

"ŞARA HAYATTA KALMANIN İSRAİL İLE BARIŞTAN GEÇTİĞİNİ BİLİYOR"

Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşması için yürütülen ve çıkmaza giren müzakerelere dair Huckabee, "Aslında İsrail ve Suriye arasında bir anlaşma olabileceğini düşünüyorum ve (Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed) Şara Suriye'deki istikrarın ve hayatta kalmasının yolunun İsrail ile barış içinde olmaktan geçtiğini biliyor." sözlerinde bulundu.

ABD Büyükelçisi, Tel Aviv yönetiminin Suriye'yi işgal etme gibi bir arzusu olmadığını, İsrail ordusunun tampon bölgeyi "yeni bir 7 Ekim yaşanmaması için ele geçirdiği" iddiasında bulundu.

İsrail'e destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine hava saldırıları düzenlemişti.