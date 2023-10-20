ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Josh Paul, İsrail'e silah transferi nedeniyle istifa etti İsrail'e silah transferine karşı çıkan Paul, bu durumun daha derin acılara yol açacağını söyledi. Paul, "Hem işgal karşıtı olup hem işgali destekleyemeyiz" diyerek görevinden ayrıldığını duyurdu.

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'e sunduğu açık destek, Washington'da taşları yerinden oynatmaya başladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görevli bir genel müdür, Tel Aviv yanlısı tutum nedeniyle istifa etti.

ABD Dışişleri'nde "müttefikler ve ortaklara silah tedariki" biriminde genel müdür olarak görev yapan Josh Paul, istifa gerekçesini, profesyonel sosyal iş ağı LinkedIn'de yayınladığı mektupla açıkladı.

"İsrail'e ölümcül silah transferi sınırları aştı"

Mektuba göre Paul, söz konusu birimde görev yapmaya başladığında, bazı ahlaki ikilemlerle karşılaşacağının farkında olduğunu, "yarar zarardan fazla oldukça" tahammül etmeye devam etme kararı aldığını kaydetti.

Paul, 11 yıllık görev süresince ahlaki anlamda tavizler verdiğini ancak "İsrail'e ölümcül silah transferi"nin, sınırlarını aştığını belirtti.

"Hem işgal karşıtı olup hem işgali destekleyemeyiz." diyen Paul, İsrail'in ABD desteğiyle yürüttüğü politikanın hem İsrailliler hem de Filistinlilere büyük zarar verdiğini ifade etti.

11 yıllık görevinden istifa etti

Paul, "Gözü kapalı bir şekilde tek tarafı desteklemek, iki tarafa da fayda sağlamaz." değerlendirmesinde bulunarak ABD'nin geçmişteki hatalarını tekrarladığına işaret etti.

"Artık bunun bir parçası olmak istemiyorum." açıklamasında bulunan Paul, 11 yıllık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"Sadece daha derin acılara yol açacak"

Söz konusu isim, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

İsrail'in vereceği yanıt ve bununla birlikte Amerika'nın hem bu yanıta hem de işgalin statükosuna vereceği destek, hem İsrail hem de Filistin halkı için sadece daha fazla ve daha derin acılara yol açacaktır.

"ABD başarısız oldu"

Paul, New York Times gazetesine verdiği demeçte, İsrail'in Gazze Şeridi'ne su, yiyecek, tıbbi bakım ve elektrik tedarikini kesmesinin, Amerikan silah transferlerinin durdurulmasıyla sonuçlanması gerektiğini söyledi.

Paul, ancak ABD'nin bu konuda başarısız olduğunu sözlerine ekledi.