İngiliz basını: Biden, İsrail'e Gazze'nin işgali için yeşil ışık yaktı Netanyahu ile görüşen Biden'ın, İsrail ordusunun Gazze'yi karadan işgaline onay verdiği belirtildi. Biden, İsrail Başbakanı'ndan işgal sırasında 'biraz itidalli' olmasını istedi.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv yönetimiyle dayanışma görüntüleri vermek üzere bu ülkeye gitti.

Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, "Kendinizi savunmak için ihtiyaç duyduğunuz şeylere sahip olmanızı sağlayacağız." dedi.

Biden-Netanyahu görüşmesinin perde arkası

İsrail'in güvenliğine bağlılığını teyit eden Biden'ın, Netanyahu ile yaptığı görüşmenin perde arkası ortaya çıktı.

İngiltere basınından The Times gazetesi, Biden'ın, İsrail'in Gazze'yi işgaline yeşil ışık yaktığını yazdı.

"Kara işgali sırasında biraz itidalli davran"

ABD Başkanı, Orta Doğu'ya yaptığı 7 saatlik ziyaret sırasında kapalı kapılar ardında İsrail liderine, "Hamas'ı yok etme" amaçlı saldırı başlatma planlarını "tam anlamıyla desteklediğini" söyledi.

Ancak Biden'ın, Netanyahu'yu kara işgali sırasında "biraz itidalli" davranmaya çağırdığı belirtildi.

"Herkes, ABD'nin nerede durduğunu bilmeli"

Tel Aviv ziyareti sırasında "Bugün burada bulunmamın basit bir nedeni var." diyen Biden, şunları söylemişti:

İsrail halkı ve dünyadaki herkes, ABD'nin nerede durduğunu bilmeli.



Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken da burada. Buraya birkaç kez geldi. Ama ben şahsen gelmek istedim.

"Ortak değerleri paylaşıyoruz"

İsrail'in diğer tüm demokrasiler ve ABD ile ortak değerleri paylaştığını kaydeden Biden, şöyle demişti: