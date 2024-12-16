ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye uyarısı

Haber Merkezi

Suriye'de 61 yıl süren Baas rejimi geçtiğimiz hafta muhalif gruplar tarafından devrildi.

Suriye'de bu değişiklik halk tarafından coşkuyla karşılandı.

Ülkeyi iç savaşa sürükleyen Beşar Esad ise ülkeden kaçtı.

Suriye'de yaşanan gelişmeler tüm dünya tarafından dikkatle takip edilirken bir yandan da İsrail'in saldırıları sürüyor.

ABD, SURİYE'YLE İLGİLİ ÇAĞRI YAPTI

İsrail gece saatlerinde son olarak Lazkiye ve Tartus illerinde çok sayıda askeri noktaya hava saldırıları düzenledi.

Askeri karargahlara ve mühimmat depolarına saldıran İsrail'in bombalamaları sürerken ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarına yönelik bir uyarı geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de bulunan vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları için çağrı yaptı.

"ABD VATANDAŞLARINI SURİYE'Yİ TERK ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Yapılan açıklamada, "Suriye'deki güvenlik durumu, değişken ve öngörülemez olmaya devam ediyor. Amerikan vatandaşlarını Suriye'yi terk etmeye çağırıyoruz." ifadeleri dikkat çekti.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı: