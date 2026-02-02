ABD donanmasına ait destroyer gemisi İsrail'den ayrıldı

- ABD donanmasına ait "Delbert D. Black" isimli füze destroyeri, Eilat Limanı'ndan ayrıldı.
- Geminin yeni rotası hakkında bilgi verilmedi.
- Destroyer, İran'la yaşanan gerilim sonrası ve ABD'nin askeri varlığını artırma girişimi kapsamında Ocak ayında limana demirlemişti.
ABD ordusundan yapılan yazılı açıklamada, donanmaya ait "Delbert D. Black" isimli füze destroyer gemisinin bugün Eilat'tan ayrıldığı belirtildi.
ABD DESTROYERİNİN YENİ ROTASI BELİRSİZ
Delbert D. Black'ın yeni rotasına ilişkin ise bilgi verilmedi.
ABD donanmasına ait söz konusu füze destroyer gemisinin İran arasında yaşanan gerilimin ardından 30 Ocak'ta Eilat Limanı'na demirlediği bildirilmişti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ABD donanmasına ait söz konusu geminin Eilat'a gelişinin "daha önceden planladığı" ifade edilmişti.