ABD, Ermeni lobisinin Paşinyan'a suikast paylaşımına tepki gösterdi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, seçilmiş hükümetleri devirmeye yönelik girişimlere karşı olduklarını söyledi.

AA & Ensonhaber

ABD, ülkedeki en büyük Ermeni lobisi Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) Washington yöneticisi Aram Suren Hamparyan'ın üstü kapalı suikast çağrısını konuşuyor.

Hamparyan, Paşinyan'ın korumalarından, Ermenistan Başbakanı'na karşı harekete geçmesini istedi.

Ermeni yetkilinin mesajları, ABD'nin gündemindeydi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, böyle bir tavrı kabul etmediklerini dile getirdi.

ABD'den Paşinyan'a destek

Miller, Hamparyan'ın Paşinyan'ı hedef alan paylaşımlarına ilişkin "Seçilmiş hükümetleri devirmeye yönelik her türlü girişimi her zaman kınadık." dedi.

Miller, düzenlediği basın toplantısında "ABD yasaları, önde gelen bir lobicilik örgütünün, potansiyel olarak yabancı bir hükümetin devrilmesini ve bu amaçla silahlı güç kullanılmasını destekleyen eylemlere girişmesine izin veriyor mu?" sorusu üzerine bu yanıtı verdi.

Söz konusu sosyal medya paylaşımını görmediğini ifade eden Miller, kürsüde ilk kez duyduğu bir konu hakkında yorum yapmakta her zaman tereddüt ettiğini kaydetti.

Ermeni lobisi yöneticisinin paylaşımı

Hamparyan, sosyal medya platformu Facebook'tan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Yıllar sonra henüz doğmamış çocuklar dedelerine soracaklar: 'Babig, Artsakh saldırıya uğradığında ne yaptın? Vatanımızı savundun mu? Halkımızı savundun mu?



Bugün sağlam ikramiye toplayan birçok polis, utanç içinde önlerine bakıp bir yalan mırıldanacak ya da itiraf edecek: 'Nikol Paşinyan'ı kendi halkına karşı savundum'.

Paşinyan'ın korumalarına seslendi

Başka bir paylaşımında da Hamparyan, Paşinyan'ın korumalarına "cüzdanını düşünmekten çok kalbinin sesini dinleyerek hareket etmesi çağrısı" yaparak, "Paşinyan'ı koruyan bir Ermeni'nin maaş çekinden çok ruhuna değer verdiği an." ifadelerine yer vermişti.

Hamparyan'ın paylaşımları bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından "suikast çağrısı" olarak yorumlanmıştı.

Ermenistan'da dün gece iktidarı zorla ele geçirme teşebbüsü ve Başbakan ile hükümet üyelerine suikast iddiasıyla 8 kişi gözaltına alınmıştı.

ANCA'nın sicili

ANCA, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının ABD'nin tamamında resmen tanınması ve mümkünse Türkiye'ye yaptırım uygulanması gibi çabaları yürüten Türkiye karşıtı kuruluşların en başında yer alıyor.

ANCA'nın sadece bir lobi kuruluşu olmadığı, özellikle ABD'de faaliyet gösteren Ermeni terör örgütleri ve teröristlere sahip çıktığı biliniyor.

Kuruluşla 1970'lerden itibaren iltisaklı olan Murad Topalyan, ANCA Başkanlığı görevindeyken 1999'da "terörizm" suçlamasıyla tutuklandı ve yargılanması sonucu hapis cezasına çarptırıldı.

Ermeni terör örgütlerine destek

Bu arada, ANCA, yakın tarihte de Ermeni terör örgütlerine desteğini sürdürdü.

ANCA, Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı 1982'de şehit eden Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın serbest bırakılması amacıyla yoğun çaba harcadı.

California Valisi Gavin Newsom, 10 Mart 2021'de Sasunyan'ın serbest kalması için verdiği kararı doğrudan ANCA'ya bildirdi.

ANCA Batı Yakası Başkanı Nora Hovsepyan, bu karara ilişkin açıklamasında, "Karardan dolayı Vali Newsom'a minnettarız." ifadesini kullandı.