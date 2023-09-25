ABD'deki Ermeni lobisi ANCA, Nikol Paşinyan'a üstü kapalı suikast çağrısı yaptı ANCA Washington yetkilisi Hamparyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın korumalarına seslendi. Doğrudan belirtmese de suikast imasında bulunan Hamparyan'ın paylaşımları sosyal medyayı karıştırdı.

AA

ABD'deki Ermeni lobisinden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan karşıtı mesajlar yayınlandı.

Açıklamayı, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) Washington yöneticisi Aram Suren Hamparyan yaptı.



Hamparyan, sosyal medya üzerinden, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın korumalarına "suikast çağrısı" anlamına gelen yorumlarda bulundu.

Paşinyan karşıtı paylaşım

"Yıllar sonra henüz doğmamış çocuklar dedelerine soracaklar" diyen Hamparyan, şunları ifade etti:

'Babig, Artsakh saldırıya uğradığında ne yaptın? Vatanımızı savundun mu? Halkımızı savundun mu? Bugün sağlam ikramiye toplayan birçok polis, utanç içinde önlerine bakıp bir yalan mırıldanacak ya da itiraf edecek: 'Nikol Paşinyan'ı kendi halkına karşı savundum'.

Korumalarına üstü kapalı çağrı

Başka bir paylaşımında da Hamparyan, Paşinyan'ın korumalarına "cüzdanını düşünmekten çok kalbinin sesini dinleyerek hareket etmesi çağrısı" yaparak, "Paşinyan'ı koruyan bir Ermeni'nin, maaş çekinden çok ruhuna değer verdiği an." ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyayı karıştırdı

Hamparyan'ın paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi.

Kullanıcılardan biri, "Karabağ için barışçıl bir çözüm bulmak amacıyla elinden gelenin en iyisini yapan Paşinyan'a karşı kışkırtıcı imada bulunuyorsunuz." ifadelerini kullanarak Paşinyan'a destek verdi.

"Utanç verici mesaj"

Başka bir kullanıcı da paylaşımında şöyle dedi:

Bu Amerikalı Ermeni bir siyasi grubun başkanına yakışmayan utanç verici bir mesaj. ABD'nin ortağı olan bir ülkenin seçilmiş liderine suikast çağrısı, Amerikan değerleriyle bağdaşmıyor. Politikada şiddetin yeri yoktur.

"Sokağa çıkan muhalefet liderlerinden temizleyin"

Bir kullanıcı da "Ermenistan Devleti'ni ayaklar altına almayın." dedi ve ekledi:

Ermenistan polisine çağrı yapıyorum, şehri devlete karşı sokağa çıkan muhalefet liderlerinden temizleyin. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'na da ülkeyi dışarıdan yıkma girişimlerini takip etme çağrısı yapıyorum.

"Kafasına bir kurşun: Yok olmalı"

Öte yandan diğer bir kullanıcı, Paşinyan'ın korumalarını kastederek, "İçlerinde acaba hangisi vatansever olacak?" diye sordu ve bir başka kullanıcı da buna cevap olarak "Kafasına bir kurşun." yanıtını verdi.

Başka bir kullanıcı da "O (Paşinyan) istifa etmeli veya bir şekilde yok olmalı." ifadelerini kullandı.

Suikast suçlamasıyla gözaltılar yapıldı

Ermenistan'da dün gece iktidarı zorla ele geçirme teşebbüsü ve Başbakan ile hükümet üyelerine suikast iddiasıyla 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi ve Soruşturma Bürosu çalışanlarının operasyonları sonucunda, isimleri açıklanmayan 7'si "Haçlılar' Askeri-Yurtsever Toplum Kuruluşu" üyesi 8 kişinin, hükümet üyeleri ve Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik ellerinde bulundurdukları silah ve mühimmatı suç aracı olarak kullanarak iktidarı ele geçirmek için anlaşmaya vardıkları tespit edilerek gözaltına alınmıştı.

Ermeni makamları, grupla ilgili suikast planlama suçlaması yöneltmişti.

ANCA'nın sicili

ANCA, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının ABD'nin tamamında resmen tanınması ve mümkünse Türkiye'ye yaptırım uygulanması gibi çabaları yürüten Türkiye karşıtı kuruluşların en başında yer alıyor.

ANCA'nın sadece bir lobi kuruluşu olmadığı, özellikle ABD'de faaliyet gösteren Ermeni terör örgütleri ve teröristlere sahip çıktığı biliniyor.

Kuruluşla 1970'lerden itibaren iltisaklı olan Murad Topalyan, ANCA Başkanlığı görevindeyken 1999'da "terörizm" suçlamasıyla tutuklandı ve yargılanması sonucu hapis cezasına çarptırıldı.

Ermeni terör örgütlerine destek

Bu arada, ANCA, yakın tarihte de Ermeni terör örgütlerine desteğini sürdürdü.

ANCA, Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı 1982'de şehit eden Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın serbest bırakılması amacıyla yoğun çaba harcadı.

California Valisi Gavin Newsom, 10 Mart 2021'de Sasunyan'ın serbest kalması için verdiği kararı doğrudan ANCA'ya bildirdi.

ANCA Batı Yakası Başkanı Nora Hovsepyan, bu karara ilişkin açıklamasında, "Karardan dolayı Vali Newsom'a minnettarız." ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)