ABD: Gazze savaşı bölgeye yayılırsa harekete geçeriz Savunma Bakanı Austin, "Kendimizi savunma hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hizbullah'ın savaşa girmesi yıkıcı olur" ifadesini kullandı.

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İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarının daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceğinden bahsediliyor.

Tel Aviv yönetimini desteklemeyi sürdüren ABD, bu konuda uyarıda bulundu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın tırmanması halinde harekete geçeceklerini söyledi.

ABD'den geniş ölçekli savaş uyarısı

Austin, "Eğer herhangi bir grup veya ülke bu çatışmayı genişletmek ve gördüğümüz bu talihsiz durumdan yararlanmak istiyorsa tavsiyemiz şudur: yapmayın." dedi.

Amerikalı Bakan, bu açıklamayı, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bölgedeki askeri varlığını artıracağını açıklamasından saatler sonra yaptı.

"Kendimizi savunma hakkımızı saklı tutuyoruz"

ABC News yayınına katılan Austin, "Kendimizi savunma hakkımızı saklı tutuyoruz ve uygun eylemi yapmaktan çekinmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail askerleri Gazze'ye saldırılarını sürdürürken, Lübnan Hizbullahı ile de çatışmalar yaşıyor.

Netanyahu: Hizbullah'ın savaşa girmesi yıkıcı olur

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ı İsrail'le ikinci bir savaş cephesi açmaması konusunda uyardı.

Netanyahu, bunun İsrail'in Lübnan'a "yıkım" yaratacak ve "hayal edilemeyecek" büyüklükte karşı saldırılarına yol açacağını söyledi.

"Bizim için ya hep ya hiç"

Lübnan sınırı yakınında İsrailli komandolara verdiği brifing sırasında Netanyahu, "Hizbullah'ın (Gazze) savaşına tam anlamıyla girmeye karar verip vermeyeceğini size şu anda söyleyemem." dedi.

Al Jazeera'nin aktardığına göre Netanyahu, çatışmanın İsrail için "ya hep ya hiç" anlamına geldiğini sözlerine ekledi.