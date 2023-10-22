CNN International muhabiri Clarissa Ward'a Gazze tepkisi: İnsanlığınız nerede, yalancılar Çatışmaların yaşandığı noktalardan yayın yapan Ward, İsrail'in saldırıları konusunda tepki çekti. Filistinli çocukların öldüğünü dünyaya anlatmamakla suçlanan Ward, "Sen yalnızca bir kuklasın" şeklinde tepkilere maruz kaldı.

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ensonhaber.com

İsrail-Filistin çatışmasını yakından izleyenler arasında ABD merkezli CNN International da yer alıyor.

CNN muhabiri Clarissa Ward, beraberindekilerle çatışmaların yaşandığı bölgeye gitti.

Mısırlı olduğu belirtilen bir kadın, Ward'a sert tepki gösterdi.

CNN ekibine sert eleştiri

Amerikan medya kuruluşunun yayın politikasını eleştiren protestocu, uluslararası ana akım medya kuruluşlarını İsrail'in propagandasını yapmakla suçladı.

Eleştirilere maruz kalan Ward, İsrail'in saldırılarını aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Protestocu, CNN muhabirini sert sözlerle ve yüksek ses tonuyla hedef aldı.

"Sen bir kuklasın"

"Senin kınaman nerede?" diye soran kişi, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

Kanalınız (CNN) bunu yayınlamak için nerede? Gerçekleri anlatın. Anlıyorum, sen bir çalışansın. Sen yalnızca bir kuklasın.

"İnsanlığınız nerede, yalancısınız"

Son günlerde İsrail işgalinin sonuçlarını izlediklerini söyleyen protestocu, "Sizin sessizliğinizin de sonuçlarını izliyoruz." diye ekledi.

Aynı kişi, "İnsanlığınız nerede? Kaç çocuk öldü?" sorularını yönelttiği tepkisi sırasında "Yalancısınız." ifadesini de kullandı.