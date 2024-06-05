ABD: Gazze'de ateşkes önerisi konusunda Hamas'tan yanıt bekliyoruz ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisiyle ilgili Hamas'tan yanıt beklediklerini belirtti.

AA

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik aylardır devam eden insanlık dışı saldırıları devam ediyor.

Dünyanın gözü önünde yaşanan bu vahşette hayatını kaybeden masum Filistinli sivillerin sayısı 36 bini aştı.

Uluslararası kamuoyunda ateşkes için çaba sürüyor. Dünya genelinde vicdan sahibi herkes elinden geldiğince İsrail'in vahşeti durdurmasını istiyor.

Ateşkese ilişkin açıklama yaptı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, basın mensuplarına Biden'ın duyurduğu; İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisine ilişkin açıklama yaptı.

"Hamas'tan yanıt bekliyoruz"

"Kabul edip etmeme konusunda top Hamas'ta. Şimdi Hamas'tan yanıt bekliyoruz." diyen Sullivan, anlaşma önerisini Hamas'la görüşen Katarlı arabulucularla da iletişimde olduklarını ifade etti.

Sullivan, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün de Katar'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Katar'ı ziyaret edecek

İsrail'in "Walla" haber sitesinde dün, Burns'un İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için gündemde olan mutabakatı görüşmek üzere, Katar'ı ziyaret edeceği bildirilmişti.

3 aşamalı ateşkes teklifi

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Öte yandan, Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun ismini açıklamadığı Mısırlı kaynaklar, Mısırlı güvenlik yetkililerinin, ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik mekanizmaları tartışmak üzere bugün Doha'da Katarlı ve Amerikalı mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini belirtmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)