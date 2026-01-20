Suriye ordusunun Haseke kent merkezinin dış mahallelerine ulaştığı bildirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusunun 16 Ocak’ta terör örgütü YPG/SDG’ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyordu.

"ŞARA-ABDİ GÖRÜŞMESİ OLUMSUZ GEÇTİ"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü YPG/SDG lideri Mazlum Abdi arasındaki görüşmeden ise sonuç çıkmadığı belirtildi.

Reuters'ın haberinde görüşmenin olumlu olmadığı, Şara'nın örgütten 'her şeyi teslim etmesini' istediği ifade edildi.

Abdi'nin anlaşmanın şartlarından memnun olmadığı, konuyu diğer komutanlarla görüşmek için süre talep ettiği kaydedildi.

SURİYE ORDUSU HASEKE'YE ULAŞTI

Öte yandan, Suriye ordu birlikleri ile Arap aşiret unsurları YPG/SDG işgalindeki Haseke kentinin güney çevre yolu üzerindeki Panorama kavşağına kadar ilerledi.

Söz konusu nokta güney çevre yoluna yaklaşık 2,2 kilometre mesafede bulunuyor.

Ordu birlikleri ile aşiret güçlerinin Rakka ve Deyrizor yönlerinden ilerleyerek bölgeye ulaştığı bildirildi.

SERBEST BIRAKILAN 120 DEAŞ'LIDAN 81'İ YAKALANDI

Suriye İçişleri Bakanlığı, art arda yaptığı açıklamalarda ilk olarak terör örgütü YPG/SDG'nin DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakılmasından sorumlu olduğunu belirtti.

Bakanlık ardından 'Şeddadi'deki hapishaneden 120 DEAŞ'lı teröristin kaçması sonrası Suriye ordusu birlikleri ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel operasyon birimlerinin Şeddadi kentine girdiğini' aktardı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Ordu ve İçişleri Bakanlığı birlikleri Şeddadi kenti ve çevresinde kapsamlı arama ve tarama operasyonu yürüttü. Operasyonda 81 DEAŞ'lı terörist yakalandı. Geriye kalan DEAŞ'lıların ise aranmasına devam ediliyor.

Suriye ordusu akşam saatlerinde terör örgütü YPG/SDG'nin Şeddadi kentindeki hapishaneden terör örgütü DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığını duyurmuştu.