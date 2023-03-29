Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Alman zırhlı muharebe aracını test etti Reznikov, Marder tipi aracın uyum çalışmasına katıldı. Ukraynalı Bakan, test anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

AA & Ensonhaber

İngiltere ve Almanya, Ukrayna'ya askeri araç sevkiyatı gerçekleştirdi.

Londra yönetiminin gönderdiği Challenger 2 tipi muharebe tankları Ukrayna'ya ulaştı.

Söz konusu tankların test sürüşüne katılan Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, son olarak Almanya'nın sevk ettiği Marder tipi zırhlı muharebe aracını tatbikat alanında test etti.

Alman zırhlı araçları Ukrayna'da

Reznikov, Ukrayna bayrakları ile donatılan 3 adet Alman zırhlı muharebe aracının birine binerek eğitim alanında gerçekleştirilen uyum çalışmasına katıldı.

Bazı kaynaklar, Alman hükümetinin geçen hafta 18 Leopard ana muharebe tankı ile 40 adet Marder tipi zırhlı muharebe aracını Ukrayna'ya teslim ettiğini öne sürmüştü.

Güzergah gizli tutuldu

Alman hükümetinin, güvenlik kaygıları nedeniyle silah sevkiyatının tam güzergahını gizli tuttuğu belirtildi.

Öte yandan, Alman ordusunun son iki ay içinde Ukraynalı askerleri hızlı bir eğitim programıyla eğittiği hatırlatıldı.