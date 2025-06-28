ABD, Haiti için geçici koruma statüsünü bitiriyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nca Haiti'nin geçici koruma statüsünün sonlandırılmasına dair detaylar açıklandı.
Haiti'nin 3 Ağustos'ta süresi dolan geçici koruma statüsünün sonlandırılacağı belirtilerek statünün feshinin 2 Eylül'de yürürlüğe gireceği kaydedildi.
"HAİTİ'DEKİ ÇEVRESEL DURUM İYİLEŞTİ"
Bir bakanlık sözcüsünün, "Haiti'deki çevresel durum, Haiti vatandaşlarının evlerine dönmelerini güvenli kılacak kadar iyileşmiştir" değerlendirmesine yer verilen açıklamada ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in kurumlar arası ortaklarla görüştükten sonra Haiti'deki koşulların artık geçici koruma statüsünün yasal gerekliliklerini karşılamadığına karar verdiği aktarıldı.