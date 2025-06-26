ABD halkı İran'a yönelik hava saldırılarına destek vermedi

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'da ABD'ye ait B-2 uçaklarının İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıların İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerini tamamen ve bütünüyle yok ettiğini öne sürmüştü.

Washington Post gazetesinin 1000 kişinin katılımıyla yaptığı ankette katılımcıların yüzde 38'inin ABD saldırılarını desteklediği, yüzde 45'inin ise karşı çıktığı görüldü.

ABD HALKI SALDIRILARI DESTEKLEMİYOR

CBS News basın kuruluşunun 22-24 Haziran tarihlerinde yaptığı anketin sonuçlarında ABD halkının yüzde 56'sının ülkenin İran nükleer tesislerini hedef alan saldırılarını desteklemediği tespit edildi.

Ankete göre Demokrat Partili katılımcıların yüzde 87'si söz konusu saldırılara karşı çıkarken bu oran Cumhuriyetçilerde yüzde 15 olarak kaydedildi.

Katılımcıların yüzde 44'ü de ABD'nin saldırılarının bölgede kapsamlı savaşa yol açacağı endişesini dile getirdi.

TRUMP'IN KARARLARINA GÜVEN DUYMUYORLAR

CNN anketine katılanların yüzde 56'sı Trump'ın İran'a yönelik hava saldırısı kararını desteklemediğini aktarırken yüzde 44'ü bu kararı onayladığını ifade etti.

Halkın çoğunun Trump'ın İran'a karşı güç kullanma konusundaki kararlarına güven duymadığını belirttiği ankette katılan her 10 kişiden yaklaşık 6'sı bu saldırıların İran'dan ABD'ye yönelik tehdidi artıracağından endişe duyduğunu aktardı.