ABD heyetinin adaya yapmayı planladığı ziyarete Grönlandlı yetkililerden tepki

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in eşi Usha Vance'in de aralarında bulunduğu ABD'li heyet, adayı ziyaret etmeyi planlıyor..

ABD heyetinin adaya yapmayı planladığı ziyarete ilişkin Grönlandlı yetkililerden açıklama geldi.

ZİYARETİN "ZARARSIZ" OLDUĞUNUN DÜŞÜNÜLEMEYECEĞİNİN ALTINI ÇİZDİ

Usha Vance'in yaptığı açıklamada, 27-29 Mart tarihlerinde heyetiyle birlikte Grönland'a ziyarette bulunacağını duyurması Ada'da tepki uyandırdı.

Grönland ulusal gazetesi Sermitsiaq'ın haberine göre, Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, ABD heyetinin ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, Usha Vance'in Grönland'a yapacağı ziyaretin "zararsız" olduğunun düşünülemeyeceğini belirtti.

ZİYARETİN AMACINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

ABD ile ikili ilişkilerin Başkan Donald Trump'ın ikinci kez göreve gelmesiyle değiştiğini ifade eden Egede, heyetin ülkeye yapacağı ziyaretleri "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Egede, Waltz'ın yapacağı ziyaretin tek amacının "Grönland'a güç göstermek" olduğunu savundu.

GRÖNLAND'A TAKVİYE KUVVET

Danimarka merkezli "DR"ın haberine göre, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "ABD'nin ziyareti, kamuoyuna yapılan açıklamalardan bağımsız olarak değerlendirilemez." ifadesini kullandı.

Ayrıca Danimarka, Grönland'da güvenlik önlemlerini artırmak için harekete geçti.

Danimarka Ulusal Polisi sözcüsü Rene Gyldensten, Grönland'a takviye kuvvet gönderildiğini bildirdi.

Takviye polis kuvvetlerinin sayısı hakkında bilgi vermeyen Gyldensten, bu durumun resmi ziyaretler sırasında uygulanan rutin bir prosedür olduğunu aktardı.

TRUMP'IN 'GRÖNLAND' PLANI

Trump, görevi devralmasından bu yana ABD'nin ulusal ve ekonomik çıkarları doğrultusunda Grönland'ı satın alma isteğini sık sık ifade ediyor.

ABD lideri, 23 Aralık 2024'te, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile 13 Mart'ta düzenledikleri basın toplantısında da Trump, "(Grönland'ın ABD tarafından ilhakı) Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." diye konuşmuştu.