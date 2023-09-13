ABD ile Ermenistan ortak askeri tatbikat düzenledi 11 Eylül'de Ermenistan'da başlatılan 'Eagle Partner 2023' tatbikatı, 20 Eylül'de sona erecek. ABD, "Ermenistan uzun süredir ortağımız" derken, Moskova'nın tepkisine ilişkin "Ders vermekten kaçının" ifadesi kullanıldı.

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ensonhaber.com

Rusya'nın tepkiyle karşıladığı ABD-Ermenistan ortak askeri tatbikatı 11 Eylül'de başladı.

Ermenistan topraklarındaki tatbikat, 20 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Tatbikattan bazı anlar paylaşılırken, ABD söz konusu askeri hareketliliği "hiçbir şekilde başka olaylarla bağlantısı olmayan rutin tatbikat" olarak tanımladı.

ABD 'rutin eğitim' dedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Hazırlığı sürdürmek için ortaklarla birlikte rutin olarak eğitim veriyor ve çalışıyoruz." dedi.

Miller, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirliği sürekli olarak geliştirdiklerini belirtti.

"Ermenistan ortağımız"

Amerikalı sözcü, yaptığı açıklamada, "Ermenistan, ABD'nin uzun süredir ortağıdır." ifadesini kullandı.

Rusya'nın ortak tatbikata ilişkin açıklamasında, "Endişeliyiz, derinlemesine analiz edeceğiz." denilmişti.

Rusya'ya yanıt: Bize ders veremezsiniz

Moskova'nın endişelerine işaret eden Miller, şu ifadeleri kullandı:

Rusya'nın son yıllarda iki komşusunu işgal ettiği göz önüne alındığında, bölgedeki ülkelere güvenlik düzenlemeleri konusunda ders vermekten kaçınması gerektiğini düşünüyorum.

Paşinyan: Rusya'ya bağlı olmamız stratejik hata

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Rusya ile ilişkileri konusunda Moskova'yı kızdıran ifadelere imza atmıştı.

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan askeri destek alamadıklarını ifade eden Paşinyan, İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, "Ermenistan'ın Rusya'ya güvenlik açısından bağlı olması stratejik bir hataydı." demişti.